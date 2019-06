Las Tigresas cosecharon un triunfo determinante en Tostado

Fue sorprendente la actuación del plantel aurinegro femenino de Primera División en Tostado. Porque es sabido que obtener una victoria en la localidad del norte santafesino es sumamente complejo. Pero ganarlo con tamaña superioridad no estaba en los planes ni de los más optimistas. Pero hay una máxima que indica que los partidos hay que jugarlos y en esta ocasión confluyeron dos factores fundamentales: una gran actuación de la visita, especialmente en los primeros 20 minutos, donde impuso una defensa férrea que las dueñas de casa no supieron resolver (solo 13 puntos en 20 minutos) y mucha lucidez en el aro contrario, con un buen porcentaje de enceste y goleo distribuido. El otro factor fue un rival que atravesó una de esas noches que no te sale nada.

En el primer período, Libertad empezó a escribir la historia de un triunfo que puede ser determinante para serie, estampando un contundente 8-28, destacándose los 4 triples y la actuación de la inoxidable Yost con 11 unidades. Y si bien el goleo bajó ostensiblemente en el segundo capítulo (5-10), fue todo negocio para las aurinegras que se retiraron al descanso largo con impactantes 25 puntos de ventaja.

En el complemento, si bien San Lorenzo intentó una reacción liderada por su goleadora Guadalupe Goetschi que hasta ahí no había movido la aguja, las Tigresas manejaron inteligentemente la diferencia para ensanchar la grieta a 30 al cierre del tercer cuarto (28-58). Los últimos 10', con una ventaja irremontable para el local, solo sirvieron para que las jugadoras con menos minutos pudieran participar del cotejo que lo resolvió Libertad a su favor con mucha anticipación.

https://www.fibalivestats.com/u/SFM/1294802/bs.html#ASFSK

Este partido correspondió al primer juego de la serie de playoffs al mejor de tres cotejos de Cuartos de Final. El segundo partido se disputará el lunes 8 de julio, a las 19:00, en el Hogar de los Tigres. En caso de un tercer enfrentamiento, se llevará a cabo el martes 9 de julio, a las 19:30, en el estadio aurinegro.