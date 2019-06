Sunchales será sede del cuarto evento RMC Grand National

La categoría más federal del país, RMC GRAND NATIONAL; pisará suelo Santafesino nuevamente en este año, pero con la particularidad que se girará en " sentido horario" lo que marcará una situación única en este escenario ya que será la primera vez que se girará en este sentido, sentando un precedente histórico para este circuito, que posee 1010 metros de extensión y 8 metros de ancho, Esto será un desafío más para los pilotos de toda la región del Litoral sumado a los pilotos que vendrán de distintas provincias y que se animen a aceptar este reto.

En lo que se refiere a las divisionales, entrarán en una etapa de definiciones, en cuanto al certamen 2019, y más aun trabajarán, tanto pilotos como sus mecánicos , en la puesta a punto para afrontar este sentido de giro ya pensando en el cupo que otorga , RMC GRAND NATIONAL, en la divisional SENIOR MAX, para participar en la Rotax Grand Finals mundial que se disputará en Sarno- Italia. Y como ya viene realizando a lo largo de cada evento, la categoría otorgará el premio al mecánico destacado del mismo, las fabulosos premios INBEST , las criptomonedas que usan los famosos, a los 3 del podio de cada divisional, y el sorteo entre mecánico y pilotos inscriptos de un hermoso baúl de herramientas portátil.

Los campeonatos, transcurridas 6 competencias tienen como líderes, en la categoría Master Max , Javier Polvera ( Bs As ) 236 ptos, 2do Miguel Viola ( Tucumán ) 233 ptos, 3ro Carlos Ruiz ( Sgo del Estero ) 218 ptos, en Senior Max Gonzalo Escalera ( Tucumán ) 277 ptos, 2- Facundo Prevedello ( Catamarca ) 201 ptos 3- Alejandro Gonzales ( Bs As ) 196 ptos, enJunior Max Lucas Bohdanowicz ( Chaco ) 304 ptos 2- Felipe Bernasconi ( Bs As ) 249 ptos 3-Santino Gentile ( Córdoba ) 227 ptos, en Micro Max Tomás Araoz ( Tucumán ) 265 ptos 2- Francisco Paredes ( Salta ) 240 3- Tiago Anselmino ( Salta ) 207.

La invitación queda hecha para todos los pilotos que se aventuren a este nuevo desafío y para todo el público que se pueda acercar a las cómodas instalaciones que ofrece el kartódromo Sunchalense con servicios de cantina, sanitarios y estacionamiento.