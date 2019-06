Rodenas negó un alejamiento del PJ nacional: "Son especulaciones capitalinas"

"Estamos dialogando con el PJ a nivel nacional y la unidad va a ser el camino. El candidato será el que surja de esa unidad porque está claro que nos oponemos al modelo de Cambiemos a nivel nacional", sentenció Rodenas, para dejar en claro la postura de la fórmula.

Dijo que los rumores no son más que "especulaciones capitalinas" que "no tienen asidero. No tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Santa Fe".

También evaluó que "ninguna" elección provincial "se encierra en sí misma" sino que responde a un contexto local y nacional.

"Teníamos dos oficialismos a los cuales vencer: el provincial y también un oficialismo que tenía que ver con las políticas nacionales que tanto mal le han hecho a la provincia de Santa Fe. Fue controvertir entonces esos dos modelos, con mucho respeto y criterio, y generando un espacio de unidad muy claro", evaluó.

Señaló que el frente Juntos tiene “una mirada muy desde Santa Fe” de lo nacional y que, por ende, “abona una construcción que, a su vez, tienda a una unidad nacional” de cara a las Paso y a las elecciones presidenciales de octubre próximo.

“Todavía no nos hemos pronunciado pero estamos en un esquema de unidad que elija la gente a través de las Paso, o como sea. El objetivo es que el gobierno nacional y popular que tanto ansiamos, también vuelva a ser parte del poder”, aseveró la exjueza.

Insistió en que el peronismo santafesino estará “donde haya unidad” a nivel nacional, y dijo que son muy “respetuosos de la voluntad de todos aquellos que confluyan en ese proceso de unidad”.

Sinceramente

La ex jueza y actual diputada nacional peronista dijo que recibió la invitación para ir el jueves al salón Metropolitano donde Cristina vendrá a presentar su libro “Sinceramente”.

“Me llegó la invitación y seguramente estaremos acompañando”, dijo Rodenas y aclaró que el evento tendrá algunas particularidades ya que no se trata de un acto político sino de la presentación de un libro. Sin embargo, no descartó un saludo con la ex mandataria. “Seguramente habrá algún tipo de contacto”, adelantó.