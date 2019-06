Este viernes, clásico ARB en el Hogar de los Tigres

El certamen será todos contra todos a dos ruedas, cruzándose luego en play offs de cuartos de final, semifinal y final, siempre al mejor de tres partidos. Recordemos que Libertad es el bicampeón que defenderá el título en la temporada 2019.

La actividad esta noche se pondrá en marcha en el Gimnasio Centenario, donde desde las 21:00 horas se medirán 9 de Julio y Argentino Quilmes. Otro encuentro comenzará a las 21:30, donde Independiente será local de Sportivo Ben Hur. Por último, a las 22:00 y en el Lucio Casarín, Atlético recibirá a Peñarol.

El fixture completo del Torneo Oficial es el siguiente:

– Primera fecha (14/06 y 20/08): Independiente vs. Ben Hur, Atlético vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Quilmes y Libertad vs. Unión.

– Segunda fecha (19/06 y 23/08): Ben Hur vs. Libertad, Unión vs. 9 de Julio, Quilmes vs. Atlético y Peñarol vs. Independiente.

– Tercera fecha (28/06 y 30/08): Atlético vs. Unión, 9 de Julio vs. Ben Hur, Libertad vs. Independiente y Quilmes vs. Peñarol.

– Cuarta fecha (26/07 y 06/09): Independiente vs. 9 de Julio, Ben Hur vs. Atlético, Unión vs. Quilmes y Peñarol vs. Libertad.

– Quinta fecha (02/08 y 13/09): Atlético vs. Independiente, 9 de Julio vs. Libertad, Unión vs. Peñarol y Quilmes vs. Ben Hur.

– Sexta fecha (09/08 y 20/09): Independiente vs. Quilmes, Ben Hur vs. Unión, 9 de Julio vs. Peñarol y Libertad vs. Atlético.

– Séptima fecha (16/08 y 27/09): Atlético vs. 9 de Julio, Unión vs. Independiente, Quilmes vs. Libertad y Peñarol vs. Ben Hur.