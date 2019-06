Saglione: "Somos una de las provincias que más aportamos al fisco pero que menos recibimos de la Nación"

El funcionario provincial visitó el viernes pasado la ciudad de Sunchales para recorrer junto al intendente Gonzalo Toselli y funcionarios del gabinete municipal, un sector de Barrio Sur, donde se procedió a la repavimentación de 4 cuadras en el marco del Plan de Reconstrucción de Pavimento Urbano.

En la intersección de las calles Santa Fe y Avellaneda, el mandatario sunchalense y el ministro Saglione rememoraron el convenio firmado el lunes 28 de enero entre la Municipalidad y el gobierno de Santa Fe, percibiendo Sunchales una suma total de $23.245.243 que fueron destinados a la reconstrucción del pavimento en 61 cuadras de diferentes barrios de Sunchales.



Saglione se refirió también a la diferencia de recursos que percibe la provincia comparada con otras que tienen similares características. Mencionó que entre enero y abril de 2019, la inversión directa de la Nación en la provincia de Santa Fe fue de 1036 millones de pesos. En el mismo lapso, el gobierno de Mauricio Macri destinó 1397 millones a Mendoza, 2927 millones a Córdoba, 5186 millones a la ciudad de Buenos Aires y 6654 millones a la provincia de Buenos Aires.

"Esto ocurre desde hace muchos años, en donde Santa Fe, al momento de la definición del Presupuesto Nacional, queda muy rezagado en materia de asignación de recursos, cosa que claramente no ocurre a la hora de aportar en impuestos. Somos una de las provincias que más aporta al fisco nacional" afirmó el Ministro de Economía. Y deslizó una crítica a los legisladores de la oposición: "La anterior gestión nacional como la actual no han favorecido a la Provincia. Pero no son los únicos responsables. También a nuestros representantes en el Congreso Nacional. Porque el presupuesto nacional se aprueba en ese ámbito y contamos con 19 diputados y 3 senadores". Y apuntó a Omar Perotti, candidato a Gobernador: "Uno de sus slogans de campaña es "A Santa Fe, lo que es de Santa Fe". Qué mejor que reflejarlo en el Presupuesto. Sin embargo, no lo he escuchado en sus 4 años de diputado como los que lleva de Senador. Realmente lo he escuchado muy poco como a otros legisladores que no se ponen la camiseta de Santa Fe".