Corral: “Para tener futuro, los santafesinos necesitamos nueva energía, nuevas ideas, nuevas ganas”

El candidato a gobernador José Corral participó este sábado a la noche junto a los otros postulantes a la Casa Gris, Antonio Bonfatti y Omar Perotti, del debate que tuvo lugar en los estudios de Canal 3 de Rosario y fue transmitido por distintos medios de comunicación en toda la provincia. A una semana de las elecciones, ante sus pares y frente a la audiencia, el intendente santafesino trazó un inquietante diagnóstico sobre la crisis de seguridad que deja el socialismo, afirmó que el PJ “con las recetas de Zaffaroni” tampoco sabrá responder a esta demanda y desarrolló cuáles serán sus principales líneas de acción para atacar este flagelo.

También se refirió al déficit de obras públicas que hoy padece tanto la producción como las comunidades de la provincia, que causan anegamientos o escasez de agua por la falta de inversión de los gobiernos peronistas y socialistas. Para revertir esta situación, se refirió al plan hídrico, productivo y ambiental que propone, que tiene como punto de partida lo hecho en la ciudad de Santa Fe, que mediante una serie de obras llevadas a cabo en los últimos años dejó de padecer los problemas de inundaciones, que eran frecuentes.

También puso el acento en construir un estado más eficiente, que le quite presión impositiva al comercio y la industria, y que genere oportunidades sobre todo para los jóvenes que no estudian ni trabajan. Además hizo referencia a la necesidad de mejorar los índices actuales de educación, por las falencias que se muestran en el aprendizaje de lengua y matemática. Y hubo una especial mención a la iniciativa de reducir un 20% la tarifa de la luz, lo que irá de la mano de un proceso para transparentar y reducir costos innecesarios en la EPE.



Un shock de orden

Al abordar el tema de seguridad, José Corral la marcó como “la principal preocupación y angustia” que le han transmitido los vecinos durante la campaña. Señaló que al socialismo este tema “se le fue de las manos” y que “el narcotráfico y otras economías del delito se adueñaron de las calles”. El candidato a gobernador mostró estadísticas comparativas de tasa de homicidios que muestran cómo la provincia y particularmente Rosario, duplican y hasta triplican la media nacional, y que además en ambos casos, superan lo que la Organización Mundial de la Salud pone como umbral para que el problema empiece a abordarse como epidemia. Los gráficos también sirvieron para mostrar que el pico de asesinatos en la provincia y en Rosario se alcanzó en 2014, durante la gobernación de Bonfatti. “Si queremos resultados diferentes, no elijamos siempre a los mismos. Tampoco lo va a resolver Perotti con las propuestas de Zaffaroni, eso está claro”, afirmó José Corral.

Al momento de proponer, el intendente santafesino habló de la necesidad dar “un shock de orden”. “Vamos a traer 4.500 efectivos federales, a cuenta de la deuda que el kirchnerismo generó con Santa Fe. Patricia Bullrich avaló nuestra propuesta, lo que nos va a permitir una modernización de la policía provincial; necesitamos una policía del siglo XXI y tenemos una del siglo XIX”, señaló. “Además -añadió- necesitamos terminar con la puerta giratoria. El que porta un arma de fuego de modo irregular, va preso”.

En otro tramo de su exposición mostró un par de esposas, como las que deben usar las fuerzas de seguridad. “Todos saben que es esto -dijo tomando las esposas-. Esto es lo que le faltaba a los presos que estaban siendo trasladados por la autopista cuando se fugaron el 8 de mayo. ¿A quién se le ocurre trasladar asesinos sin esposas? ¿Alguien se puso en el lugar de las víctimas? ¿De los vecinos de Baigorria, Bermúdez con asesinos armados por las calles? Estas cosas no van a suceder más”, se comprometió.

Estado eficiente

Cuando fue el turno de referirse a la políticas económicas, José Corral arrancó indicando que “para cuidar el bolsillo de los santafesinos, necesitamos un Estado provincial más eficiente, que administre de manera austera y transparente”. Para eso, si es electo a la Casa Gris, hará “una reducción sustancial de Ingresos Brutos a la industria, el comercio, luz, gas y agua. Es un mal impuesto, que encarece los productos, encarece los servicios y le quita competitividad a nuestra producción”.

“Te preguntarás ¿cómo vamos a bajar ingresos sin generar déficit? Bajando gastos. Vamos a bajar a la mitad los cargos políticos. Repito: vamos a bajar a la mitad los cargos políticos, y otros gastos corrientes”, dijo dirigiéndose a la teleaudiencia.

Una mención especial estuvo destinada a la empresa de energía. “Vamos a bajar un 20% la tarifa de la EPE reduciendo impuestos e ineficiencias. Ya lo hicimos en la ciudad de Santa Fe, queda claro que es posible”, afirmó, mostrando una factura de luz de un vecino de Santa Fe, que como el resto en la capital provincial, no paga el alumbrado público, costo que absorbió el municipio tras exigirle a la empresa una medición precisa del consumo.

Por otra parte propuso “gastar más en obras y menos en gastos corrientes. El año 2017 fue récord en la provincia y llegó sólo al 10% del presupuesto en obras. En la ciudad de Santa Fe, en el 2017 alcanzamos el 30% en gastos de capital y volvimos a replicar esa iniciativa en el presupuesto que remitimos al Concejo este año”.

Educación e igualdad de género

En el tópico educación, José Corral señaló como prioridad “trabajar fuertemente para lograr el piso de los 180 días de clase por año. Vamos a establecer un fluido diálogo con los sindicatos docentes para que a fin de cada año acordemos la pauta salarial y el inicio del año lectivo. Además subrayó como “tema importante” de la agenda educativa “la profesionalización de la tarea docente. Vamos a poner en valor esa rica tradición de nuestro magisterio con mejoras pedagógicas y de formación, para que nuestros docentes sean los mejores del país”. También trajo a colación con gráficos los resultados de las evaluaciones aprender, que muestran dificultades de los alumnos santafesinos en Lengua y Matemáticas.

Además propuso provincializar lo hecho en la ciudad respecto a educación inicial. “En mi ciudad creamos 17 jardines con salas de hasta 3 años para el tercio de la ciudad con menos posibilidades. Es un proyecto premiado por Naciones Unidas. Vamos a invitar a los municipios a sumarse y vamos a enviar sin demoras el fondo de financiamiento educativo, que hoy la Provincia entrega hasta 1 año tarde”.

Respecto a políticas e igualdad de género, José Corral recordó que en su gabinete municipal “la mitad son mujeres” y que el municipio “promueve derechos, prevención de violencia y atención integral de la mujer, acciones que son reconocidas por vecinos y todas las organizaciones”. “Vamos a llevar a todas las políticas del gobierno provincial la perspectiva de género, y mi gabinete estará integrado con paridad de hombres y mujeres”, adelantó.

Santa Fe del futuro

Uno de los temas propuestos para el debate, era la proyección de la Santa Fe de 2030. En ese ítem, José Corral dijo que hay que gestionar la provincia de tal modo “que aproveche su diversidad y su riqueza”, llevando adelante “la infraestructura necesaria para la producción y para la mejor calidad de vida”. “Proyectamos una provincia mejor preparada para el cambio climático, con un plan hídrico productivo ambiental. Hoy cuando tenemos lluvias intensas, tenemos problemas. Cuando los ríos crecen, tenemos problemas. Las sequías, también nos traen problemas. Es hora de dejar de improvisar”, sostuvo. Para lograr este objetivo hay que tener “sistemas de alertas tempranas, protocolos de actuación y un plan director de obras hídricas serio, que hoy la Provincia no tiene. No queremos en el 2030 seguir repartiendo chapas, colchones y subsidios de emergencia”, enfatizó.

“Lo estamos haciendo en conjunto con los vecinos de la ciudad Santa Fe, lo que nos llevó a transformar la ciudad y convertirla en una ciudad resiliente”, recalcó.

Cierre

En el final, el candidato a gobernador dijo que todos los problemas señalados tienen solución. “Pero esto no lo van a resolver ni los que estuvieron antes, durante 24 años, ni los que están ahora”. “Esta es una elección -remarcó- entre los que estamos comprometidos entre combatir la inseguridad, las mafias y el narcotráfico, y los que se la pasan buscando excusas. Entre los que quieren volver al pasado con Cristina y los que estamos trabajando para que la provincia y el país tenga futuro. Entre los que vienen ahogando a los productores con más impuestos y los que queremos sacarle la pata de encima para que generen mejores empleos”.

Finalmente, dijo que “para tener futuro, los santafesinos necesitamos una nueva energía, nuevas ideas, nuevas ganas. Por eso, el 16 de junio te pido que nos acompañes con tu voto. Que empecemos a cambiar todo lo que hace falta y no volvamos al pasado”.