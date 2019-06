Nicolás Gasparotto: "Me gusta jugar con lo que la gente piensa que es imposible"

El sunchalense Nicolás Gasparotto sabía que, en una comunidad que no ofrecía las condiciones óptimas para su crecimiento como artista, tomar un camino alternativo podía ser el comienzo de una experiencia de vida. Siempre atrás de su vocación, y después de un breve paso por el profesorado de artes plásticas de la Universidad Nacional de Córdoba, en 2015 se cargó su mochila en las espaldas y partió. Ese año volvió a la capital cordobesa, pero fue para exponer y vender sus trabajos, y poco más de un año más tarde llegó a Sao Paulo, su nuevo hogar.

Niko (nombre con el cual suele firmar sus trabajos) ya lleva más de dos años viviendo en Brasil, donde todos los días pinta y también trabaja organizando eventos artísticos para una empresa. Convive en un departamento con su novia brasileña, adaptado ya al ritmo de la ciudad más grande de Sudamérica. La última vez que visitó Sunchales, recuerda, fue para las fiestas de fin de año: "Hacía bastante tiempo que no veía a mi familia, así que fue genial. Hizo mucho calor, yo ya me había desacostumbrado. Fui con mi novia, que es brasileña, y quería comer helado todos los días, (risas)".

El cambio que representó dejar una pequeña población de algo más de 20 mil habitantes para instalarse en otra de 12 millones, comenta, no le fue tan significativo. Sin embargo, reconoce que "una de las cosas que sí me costó fue el idioma, era difícil hasta ir a comprar pan a la panadería, porque me hablaban y no entendía. Cuando llegué, fui a un hostel, y con las personas con las que me comunicaba, hablaba en inglés, que me ayudó bastante".

"Acá en Brasil viví la mitad de mi proceso artístico, me gusta mucho este país. Nunca sufrí ningún tipo de discriminación por ser argentino, son muy acogedores y siempre me trataron muy bien", remarca Nico, con una inconfundible tonada portugesa en su habla.

¿Cómo es su vida en Sao Paulo? ¿De qué se tratan sus pinturas? ¿De verdad se puede pintar usando una pestaña como pincel? ¿Piensa volver a Sunchales? Niko contesta a todas estas preguntas y muchas más en esta rica charla con El Eco.

Miniaturas. Niko empezó pintando monedas en 2014.

Nico, ¿por qué decidiste irte de Sunchales?

Me fui de Sunchales porque es una ciudad pequeña y no hay muchas opciones. Realmente, no tenía futuro en el arte. Por más que la gente me comprara mis trabajos, llega un punto en que no sabes cómo hacer si no podes ni exponer tus cosas, ¿cómo llegas a un público mayor? Tenes que ir a un lugar más grande. Así que no vi muchas posibilidades y me fui.

¿Qué oportunidades veías allá que no encontrabas acá?

Sao Paulo es una de las ciudades más grandes de América, tiene 12 millones de habitantes y las posibilidades se van al cielo. Vi muchas chances de exponer mi trabajo, de hacerme conocido, de todo lo que abarca ser un artista.

Antes de irte a Brasil, ¿cómo fue tu experiencia como artista plástico entre Sunchales y Córdoba?



Estuve de mochilero en 2015 y llegué a Córdoba. Fue super rápido, estaban mis hermanas viviendo allá, había una feria muy conocida y dije “tengo que ir ahí”, para ver si podía vender las monedas pintadas que hacía en esa época.

En Sunchales estuve pintando en 2014, vendí pinturas para juntar dinero para irme de mochilero. Vendí bastante, la gente se re copó, creo que junté como 4 mil pesos en esa época y eso me re ayudó. Ya en Córdoba, conocí a un pintor muy famoso, que es Diego Dayer, y trabajé con él un tiempo. Después entré a una galería de arte a pintar y hacer cursos.

¿Fue difícil el cambio al llegar a Brasil?

Vivo en una ciudad gigante, pero me manejo casi siempre por la misma zona. No te das cuenta que vivís en un lugar tan grande. Una de las cosas que sí me costó fue el idioma, hasta era difícil ir a comprar pan a la panadería. Llegué a un hostel y con las personas con las que me comunicaba, hablaba en inglés, que me ayudó bastante.

¿Brasil fue una elección en sí mismo o era una posibilidad entre otras para irte?

Venir a Brasil fue realmente una elección. En Córdoba conocí muchas personas brasileñas, me llamó mucho la atención su cultura, que es super rica. Yo quería venir acá a Brasil, estaba entre Río y Sao Paulo. Realmente no sabía que Sao Paulo era la capital del graffiti, pero sí sabía que Río es medio peligroso por las favelas, y tampoco sabía si ahí iba a poder explotar mi potencial artístico, porque es más un lugar turístico, y me decidí por Sao Paulo.

¿Hubo algún momento clave en el que te diste cuenta de que estabas para dedicarte a lo tuyo?

Todo se fue dando...yo encontré la competición Art Battle en Facebook, leí y me llamó mucho la atención. Entonces envié un mensaje, me aceptaron y fui a hacer una prueba que determinaba si entraba al evento o no, y ahí empecé.

¿De qué se trata una Art Battle?

Es una batalla de arte con 16 artistas. Son 20 minutos de pintura por round, y en la final son 25, con una tela más grande. La gente vota y elige un ganador del mes. Todos los meses se hace una competición y en diciembre se juntan todos los campeones y compiten en la final nacional.

Fuiste ganador varias veces, ¿eso fue importante para dar a conocer tu obra?

Si mal no recuerdo, me invitaron a once competencias y gané nueve. También soy campeón nacional de 2018, gané la final en diciembre. Fue muy importante porque este evento da mucha visibilidad, es bastante conocido y asiste gente con gran poder adquisitivo. La gente te conoce, te encontrás con otros artistas, y se arma un ambiente muy lindo.

Contanos un poco de tu estilo, ¿hay alguna gran influencia que te haya moldeado?

Mis influencias son varias, soy de ver a muchos artistas. Pero una de las más grandes que tengo dentro del realismo es Eloy Morales, que es español. No sólo técnicamente, sino que sus retratos son muy inspiradores. Él le da mucha emoción a la pintura, te hace sentir, es increíble. Después están Mike Dargas (de Alemania), Casey Baugh (de Estados Unidos)...tomo en cuenta muchas cosas, no sólo las obras de arte. Uno se va moldeando con todo lo que está alrededor.

En tus trabajos hay un perfil realista bastante marcado, pero lo que más llama la atención son tus pinturas en miniatura. Pintas en monedas, en cabezas de fósforos, ¿cómo se llama esta técnica?

No sé cómo se llama la técnica (risas), muchos me lo han preguntado. Prácticamente todo lo que hago es impulsivo y no tiene explicación. Viene la idea y lo hago. Las monedas las empecé a pintar porque no tenía telas. Tenía un frasco lleno y dije “pará, ¿y si pinto las monedas?”. Primero intenté con acrílico y no funcionó, y después con óleo, y quedó. Empecé con un pincel muy pequeñito, pero no lograba los detalles que quería, así que agarré una aguja. Ahí empezó todo, es algo que disfruto mucho.

Este año empecé de nuevo, sólo que más pequeño, porque pinto en fósforos. Eso se me ocurrió cuando estaba todavía en Argentina: “¿y si pinto más pequeño?”, entonces agarré un fósforo. Me saco una pestaña mía y la uso para pintar.

También haces pinturas en granos de arroz...

Sí, lo del arroz es más actual, de algunas semanas atrás. También uso una pestaña para eso. Cuando pintas en algo tan pequeño, es otro nivel de pintura, otro pensamiento, todo se achica mucho más. Me gusta jugar con lo que la gente piensa que es imposible. Si yo les digo que pinté un retrato de Dalí en un grano de arroz, me dicen “¿qué? Eso es imposible”, y yo les digo que no. Me gusta jugar con el shock que eso genera. Busco también que algunas personas se puedan inspirar con eso.

Retrato de Van Gogh en un fósforo.

¿Saliste a presentar tus trabajos por otras ciudades de Brasil?

Todavía no, actualmente estoy haciendo un curso de dibujo online, pero no mandé trabajos fuera de Sao Paulo.

¿Hiciste alguna intervención pública que lleve tu firma en Sao Paulo?

Por ahora, no. Fui a varios eventos de empresas, pero digamos, no hay un graffiti ni una pintura mía en la calle.

Nico, desde que te fuiste a vivir a Brasil, ¿volviste a Sunchales?

Volví después de dos años para las fiestas de navidad y año nuevo, en diciembre de 2018. Fue la única vez. Hacía bastante tiempo que no veía a mi familia, así que fue genial. Hizo mucho calor, yo ya me había desacostumbrado. Fui con mi novia, que es brasileña, y quería comer helado todos los días (risas). Salimos a dar vueltas y todo, pero había que esperar hasta las seis de la tarde para que bajara un poco el sol.

¿Cómo es tu día a día allá?

Vivo con mi novia en un departamento. Todos los días intento pintar, responder mails y preparar cosas del trabajo.

En octubre, Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales en Brasil, ¿te afectó de alguna manera?

Fue algo complicado. A mí me afectó, y más a mi novia, porque es anti-Bolsonaro, como mucha gente en Brasil, realmente fue feo. Por ahora no afectó mi trabajo, vamos a ver de acá a un tiempo.

¿Influyó en alguna obra tuya o no se te cruza por la cabeza expresarte al respecto?

Nunca fui de meterme mucho en la política, porque va más allá de lo que me influencia. Tal vez en un futuro, pero sí influyó mucho en mi vida personal.

¿Pensás alguna vez exponer tu obra en Sunchales o en algún lugar de Argentina?

Obviamente, uno no está cerrado a esas cosas. Espero en un futuro poder exponer en Sunchales y cualquier otro lugar de Argentina o del mundo. Me gustaría que la gente de allá viera mis trabajos, aunque creo que todavía no estoy totalmente desarrollado.

Niko es campeón nacional 2018 de Art Battle Brasil.

¿Dirías que te estás ganando la vida haciendo lo que más te gusta hacer?

No considero que me esté ganando la vida con lo que yo querría, sí me ayuda, pero no es de la forma en que me gustaría que fuera. Entiendo que es cuestión de tiempo y de cómo aprovecho ese tiempo. Sé que en un futuro va a ser como yo quiero, quizás mejor.

Como artista plástico, ¿hay alguna gran meta que te propongas alcanzar?

Me gustaría estar en otro nivel. Quiero llegar a más personas, que mi trabajo tenga más difusión y hacer algo que realmente llame la atención de la gente. En general es lo que busco, llegar cada vez a más gente.

¿Dónde se pueden ver tus trabajos?

Por ahora están solamente en mi perfil de Instagram, pero estoy planeando hacer una página web para poner en venta mis pinturas.

En su momento cuando en tu casa planteaste que te querías dedicar a esto, ¿qué respuestas hubo por parte de tu familia?

Imaginate...yo empecé a dibujar a los seis años. A los 16, cuando me definí por esta carrera, nadie me iba a decir que no porque veían que había algo en mí. Nunca hubo una respuesta negativa, sino que tuve el apoyo de toda mi familia y de mis amigos.

¿Hay alguna obra tuya que te defina o sea representativa de lo que haces?

Siempre es la última obra la que me define como artista. Estoy en una continua evolución con lo que hago, no hay una sola cosa, no me gusta encasillarme. Todavía estoy buscando mi identidad, tal vez esté en el proceso de encontrarla. No creo que haya una obra que me represente, sino que son todas.

¿Te ves a vos mismo como un ejemplo de que si uno tiene una pasión y un objetivo los puede alcanzar?

Personalmente no creo ser un ejemplo de eso, por lo que dije antes, no estoy en el punto en el que me gustaría estar. Pero estoy seguro de que todo va a salir bien y de que voy a llegar al lugar donde quiero estar. Hay muchas personas como yo, que fueron en contra de muchos pensamientos y del miedo.

¿Existen límites en ese sentido o los pone uno mismo?

Los límites los pone uno mismo, cuando perdés el miedo y haces las cosas, estás en el buen camino. Ahí es cuando uno va por las cosas que realmente quiere.