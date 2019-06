El fútbol formativo de Unión participará de una competencia de AFA

07 de junio de 2019 Leandro Gómez

Se trata del Torneo Regional Juvenil, organizado por el Consejo Federal de Fútbol y el Bicho Verde presentará equipos en Sub 19, Sub 15 y Sub 17. Los sunchalenses debutarán el miércoles 19 ante San Jorge. Desde la institución albiverde destacan que el objetivo del certamen es potenciar a las categorías juveniles.