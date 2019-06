Verónica Geese: "Los candidatos que hablan de bajar las tarifas eléctricas son oportunistas"

Para la funcionaria provincial, los mayores costos de la tarifa pasan por la adquisición de la energía eléctrica a la Nación que representa un 70%. "Bajar un 20% el valor actual, significa echar a todos los empleados y no prestar más el servicio. Esa sería la única forma de bajar inmediatamente el costo. O que Nación no nos cobre el IVA. No hay forma de hacerlo sin dañar el servicio que se presta actualmente" afirmó.

Geese remarcó que la Empresa Provincial de la Energía tiene la mayor extensión de líneas de todas las provincias argentinas (unos 50 mil kilómetros) y una densidad muy baja porque presta el servicio a lo largo y ancho de la bota santafesina, que encarece el costo, a diferencia de una ciudad grande.