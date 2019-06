La Provincia presentó Acunar en la ciudad de Santa Fe

En la presentación, Uboldi señaló que “el producto que se presentó viene de un trabajo colaborativo con el Ministerio de la Producción, empresas lácteas de la provincia, distintas asociaciones y equipos de trabajo con nutricionistas para evaluarlo. Está vinculado con la presentación de una leche modificada, es decir se le disminuyó el tenor de lactosa que es uno de los azúcares principales que tiene la leche, que puede influir en la digestibilidad de cómo uno lo absorbe y, por otro lado, se le han agregado nutrientes que serían las vitaminas y minerales acordes a lo que necesita una mamá durante el embarazo, y un niño de 1 a 3 años o mayor”.

“La presentación viene en un envase tetrapack de 200 centímetros cúbicos, que permite mantener las condiciones de seguridad en cuanto a la contaminación, no requiere refrigeración y su envase es reciclable, con los cuales se podrá hacer el recupero de los mismos para producción de útiles escolares u otros elementos”, continuó la ministra.

Finalmente Uboldi destacó que “esto no reemplaza a la lactancia materna, la cual es uno de los pilares fundamentales para la nutrición del bebé, sin embargo sabemos que para que una mamá tenga la posibilidad de una lactancia segura hay que nutrirla adecuadamente, por eso una de estas leches es especial, es un producto específico para embarazadas”.

“Además, seguimos con la estrategia de los espacios amigos de lactancia materna que se encuentran en los lugares de trabajo para que la mamá pueda extraerse leche en un ambiente agradable, de forma segura y pueda guardarla y refrigerar para luego darle a su bebé”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, Ciciliani remarcó que "en el sistema público de salud se detectan problemas nutricionales, tanto desnutrición por falta de alimentos, como obesidad por alimentación inadecuada. Tomamos la decisión de intervenir desde la política pública para que los chicos de hogares vulnerables tengan las mismas oportunidades de desarrollo y garantizar así el derecho a la alimentación saludable reconocido por Naciones Unidas. La provincia de Santa Fe cuenta con recursos productivos, industriales, tecnológicos y comerciales destacados en el sector lácteo, y es nuestra responsabilidad articular estas potencialidades para resolver los problemas nutricionales de nuestra población".

La ministra de la Producción señaló la necesidad de mejorar las compras por parte del Estado: “detectamos en la Mesa de Competitividad de la Leche que las compras públicas que se realizan de este alimento no son eficientes. El Estado suele comprar a precio de mercado, productos que no tienen el impacto adecuado en la nutrición de la población objetivo, que está en situación de pobreza y cuya logística de reparto no tiene racionalidad económica".

“La clave está en bajar los costos logísticos y de flete para que tenga sustentabilidad. Necesitamos producir cerca de donde están los niños y las mamás, vamos a hacer un entramado de desarrollo. Tregar tuvo la generosidad de envasar los primeros mil litros para el primer estudio de palatabilidad”, destacó.

Por último agregó que “los niños pobres reciben una leche que no está adaptada a las necesidades. Les damos leche en polvo que no garantiza una alimentación sustentable, hay que cerrar la brecha de desigualdad. Estamos cambiando una cultura de compra del Estado de décadas. Pelearemos para que sea una política pública nacional. Tenemos un largo camino por delante”.

SOBRE ACUNAR

Desde el Ministerio de la Producción de Santa Fe se impulsó el desarrollo de la fórmula en función de los requerimientos nutricionales que el Ministerio de Salud definió para la población beneficiaria.

Así nació Acunar, desarrollado por Addvance, el LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico SE) y el Ministerio de Salud de Santa Fe, laboratorio público de la provincia de Santa Fe, y que también abastece a la red de salud pública de la mayor parte de los fármacos que utilizan los hospitales.

El producto es leche fluida con nutrientes, cuyo envase asegura inocuidad y llega en tres líneas:

>> Acunar mamá: destinada a embarazadas, para proteger el desarrollo integral del feto y estimular la lactancia.

>> Acunar bebé: destinada a bebés de 12 meses a tres años, para cuando la lactancia materna no es suficiente.

>> Acunar niñez: destinada a niñas y niños, a partir de los tres años.

El envase lo provee TetraPack, que a través de su fundación abarató el costo por fines sociales en un 30%. Este tipo de envase, además, garantiza inocuidad y una cadena de distribución que no necesita frío. Esto permite ajustar costos en logística vinculados a fletes. Actualmente se trabaja en el desarrollo de pymes que puedan envasar el producto con garantía de inocuidad cerca de la población beneficiaria para que no haya costos logísticos.

El producto para embarazadas y bebés se distribuirá de manera gratuita en centros de salud mientras que el destinado a niños y niñas se repartirá en escuelas de toda la provincia.

PRESENTES

Participaron también de la actividad, los secretarios de Industria, Carlos Pighin, y de Comercio Exterior, Carlos Braga; la subsecretaria de Agricultura, Lorena Fortonani; los concejales locales, Emilio Jatón y María Laura Mondino, y el diputado provincial, Julio Garibaldi, entre otras autoridades.