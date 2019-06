NI UNA MENOS: Mujeres y disidencias contra todas las violencias

Hace cuatro años atrás se encerraba en un lema la problemática social más movilizante de los últimos tiempos, NI UNA MENOS fue la convocatoria más vibrante y alucinante, sin brecha o diferencia salimos a gritar y la diversidad colapsó las calles de todo pueblo o ciudad.

Hoy nos convoca nuevamente esta frase, de tan repetida no queremos que quede en la vaciedad, ni que pierda su significado y fervor. Lucha de mujeres, de la comunidad LGBTTTIQ+, de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, actrices, colegios de todos los niveles. Pero sobre todo es una lucha desde el dolor, un profundo semillero de rabia-agotamiento de esta estructura patriarcal que nos oprime, nos quita la dignidad y la vida.Todos los días, los feminicidios nos recuerdan que estamos en manos de este sistema donde quedan perdidos sueños, ilusiones, proyectos, pero que para cada una de nosotras tiene un nombre o una historia. Cuanto más personal volvamos la lucha cuanto más sentida, más fácil será no olvidar porqué nos convocamos a pensar pero también a actuar, a seguir movilizando los engranajes de este colectivo que no tiene frenos, y que solo pide justicia una vez más.

Es por esto que hoy queremos hacerlo recordarlo, por las que ya no están entre nosotras, también por las que nadie nombra, por todas las mujeres trans asesinadas aún más invisibles, ya que sus muertes son alarmantes, cruentas y dolorosas. Por las que mueren en abortos, asesinadas por la clandestinidad de un Estado ausente e incompetente, y señaladas por una sociedad que juzga solo el acto con moral religiosa, desde su subjetividad y privilegio. Por las que sufren de violencia a diario y no pueden librarse de sus opresores porque no tienen los recursos para poder desprenderse de esa violencia sistemática.

Recordemos también que Nación designa un muy bajo presupuesto para el Plan Nacional de Acción para la prevención, la asistencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales. ¡No queremos que muera ni una más de nosotras en manos de ningún femicida!

También reclamamos justicia por aquellas hermanas asesinadas y revictimizadas por causa de este sistema patriarcal.

Desde La Viaraza Colectiva invitamos este 3 de junio a repensar qué está al alcance de nuestras manos para cambiar esta realidad y qué hacemos con la responsabilidad que nos compete en relación a la violencia de género, sobre todo quienes gozan de situaciones de poder y tienen las herramientas para instrumentar los cambios necesarios desde la gestión local.

#NiUnaMenos

#Vivasylibresnosqueremos