Buenos Aires fue sede de la Conferencia Internacional de Seguros

Con la intervención de ponentes de renombre a nivel global y la participación de representantes clave del sector asegurador, tecnológico y financiero, a lo largo de la jornada se abordaron temas como el estudio del comportamiento humano en la construcción de cultura aseguradora, la convergencia del mundo financiero y del seguro en el tratamiento de riesgos, el impacto de los cambios en el orden mundial en la industria del seguro global y la ética en el manejo de la información en un contexto de evolución tecnológica.

Es importante destacar que esta Conferencia Internacional de Seguros se realizó como antesala de la 46ª Asamblea General Anual de la Asociación de Ginebra, considerada como el “Think tank” de seguros líder a nivel mundial, que se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro fue convocado por la Asociación de Compañías Argentinas de Seguros (AACS), la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA), la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA), la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) y la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS) con el auspicio de la Asociación de Ginebra y el apoyo de la Superintendencia de Seguros de la Nación.



La Conferencia, paso a paso

La apertura estuvo a cargo de Alejandro Simón, Board Member de la Asociación de Ginebra, quien dio la bienvenida al evento, destacando la importancia que tiene para Argentina la organización de la Asamblea de la Asociación de Ginebra y consideró que es un mensaje de la comunidad internacional en apoyo al proceso de apertura que está llevando adelante nuestro país, en especial en el sector asegurador.

Seguidamente, tomó la palabra el Superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo, quien señaló que la SSN está trabajando en el rol del seguro como inversor institucional, bajo el convencimiento de que es la mejor forma de contribuir al desarrollo sostenible del país y construir una cultura de la previsibilidad. Destacó, en ese marco, el aumento de las deducciones del Impuesto a las Ganancias para los seguros de Vida y Retiro, considerando que esto obedece a una visión orientada a generar condiciones para facilitar la capacidad de ahorro en Argentina.





A su turno, el Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, resaltó el trabajo que desde el gobierno se viene haciendo en la búsqueda de la estabilidad macroeconómica, generando condiciones de estabilidad que permitan fortalecer la moneda y favorecer la construcción de un mercado de capitales, dentro del cual la industria del seguro tiene un aporte muy significativo que realizar.







A continuación, tuvo lugar el primero de los cuatro paneles en que se dividió la jornada. Allí se abordó el tema de los eventos catastróficos de los últimos años, los cuales evidenciaron que, con el aumento de la población mundial y el incremento del valor de los bienes expuestos, la brecha entre el valor a riesgo y el valor asegurado, lejos de cerrarse, parece ser cada vez más amplia, incluso en economías desarrolladas. El desafío radica en cómo el estudio del comportamiento humano puede colaborar en la construcción de una cultura aseguradora que permita cerrar la brecha, aspecto fundamental para la resiliencia de cualquier economía.

Con la moderación de Gastón Francese, Managing Director de Tandem Soluciones de Decisión y Profesor de Teoría de la Decisión de la Universidad de Buenos Aires, intervinieron en el debate Facundo Manes, Fundador de INECO y Juan Pazo, Superintendente de Seguros de la Nación, junto a Francesca Tamma, Behavioral Research Consultant (VP) de Swiss Re (Suiza); María Soledad Martínez Peria, Division Chief of the Macro-Financial Division of the Research Department of the International Monetary Fund; y Horacio Sánchez Granel, Director de Nación Seguros (Argentina).







Bajo el nombre: “Convergencia del mundo financiero y del seguro en el tratamiento de riesgos” se desarrolló el segundo panel, que partió de la premisa de que la administración de riesgos, en un mundo cada vez más complejo, requiere de herramientas diversas que interactúen y se complementen entre sí. De este modo, el mundo financiero y el del seguro enfrentan el mismo desafío, aportando herramientas complementarias.

Ofició como moderador Darío Werthein, Accionista del Grupo Werthein y Vicepresidente de Experta Seguros. En calidad de speakers, intervinieron: Eugenio Carlos Yurrita Goiburu, Director Ejecutivo de BBVA Seguros SA de Seguros y Reaseguros (España); Rodney Lester, Consultant Non Bank Financial Institutions and Senior Associate at CSIS (Estados Unidos); James Doona, Managing Director at Munich Re Capital Markets (Estados Unidos); Marcos Ayerra, Presidente de la Comisión Nacional de Valores (Argentina) y Gabriel Martino, CEO de HSBC (Argentina).

El siguiente bloque estuvo referido a “Geopolítica: impacto de los cambios en el orden mundial en la industria del seguro global”. Allí se discutieron las repercusiones para la industria aseguradora de la modificación de las políticas en las principales economías mundiales, con su consiguiente impacto en el comercio internacional.

Con la moderación de Sergio Berensztein, Analista Político, participaron del debate: Yoshihiro Kawai, Chair Insurance and Private Pension Funds Committee OECD, Former Secretary General IAIS; Sam Brannen, Program Director, Risk and Foresight Group at the Center for Strategic and International Studies (CSIS – Estados Unidos); Francisco de Santibañes, Tesorero y miembro del comité ejecutivo en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI – Argentina) y José Sojo, Director Profesional, Ex CEO de QBE América Latina.

En el cuarto y último panel, titulado “Tecnología: ética en el manejo de la información. Oportunidades y desafíos del Big Data”, se abordó el replanteo constante de los límites éticos que implica la evolución tecnológica. En el caso de la industria aseguradora, uno de los vectores más importantes es el del manejo de la información, cuyo volumen crece en forma exponencial.

Intervino como moderador Pablo Brenner, Chief Innovation Officer de Overactive y CEO de Collokia. Del debate participaron: Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores y PyMEs; Oren Gershtein, Founder & CEO Ideality Roads (Israel); Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre; Guibert Englebienne, Co-fundador & CTO Globant y Roberto Alexander, Gerente General de IBM Argentina.



Sobre el final, el Secretario de Finanzas de la República Argentina, Santiago Bausili, dirigió un mensaje a los participantes de la Conferencia, cerrando así una ambiciosa agenda vinculada al presente y futuro de la industria del seguro en nuestro país y el mundo.