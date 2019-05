Marilina Bertoldi, ganadora del Gardel de Oro 2019: "Después de 19 años, hoy lo gana otra mujer y lesbiana"

"Estuve haciendo investigaciones sobre esto. La única persona en ganar este premio que no es hombre fue Mercedes Sosa hace 19 años, hoy lo gana una lesbiana", dijo Marilina Bertoldi, la artista que se llevó el Gardel de Oro en la gran ceremonia de la música se celebró por primera vez fuera de Buenos Aires.

La cita fue en el Auditorio Ángel Bustelo en la provincia de Mendoza y las mujeres fueron las protagonistas de esta entrega de premios: la participación femenina aumentó significativamente tanto en el jurado -habiendo más de 300 artistas mujeres de toda la Argentina en la votación- como en las postulaciones de Rock, con un aumento del 250% y de Pop, con un 60% respecto al año anterior.

Y allí la santafesina de 30 años se alzó con la estatuilla dorada por "Prender un fuego", su disco solista de 2018. Además, ganó como Mejor Álbum Femenino de Rock.



"Cuando yo era chica estos premios eran algo imposible, eran algo para ver en la tele y a medida que fui creciendo me fui alejando de estos premios porque no representaban nada de lo que yo escuchaba ni de lo que consumían mis compañeras o compañeros, amigos o gente de mi edad, siento que hoy en día se está haciendo un intento por acercarse y eso lo agradezco mucho, desde federalizarse –yo soy de Santa Fe- hacerlo en Mendoza me parece un gran paso, hermoso", dijo Merlina al recibir el premio.

"Lo siguiente es entregarle este premio a una mujer, lesbiana, lo que sea, y creo que sobre todo a una artista nueva, una artista que viene a cambiar las cosas a decir algo distinto, de otra forma y eso me parece lo más importante de todo, compitiendo con artistas de mucha carrera, empezar a hacer estos pasos me parece genial", siguió.

Y concluyó: "¡Entréguennos estos premios! ¡Dennos estos lugares que vamos a cambiar la música! Vamos a acercarlo a la juventud que es lo que hace falta para estos premios que están un poco olvidados. Les agradezco mucho".

¿Quién es Marilina Bertoldi? por Filo.News

Santafesina oriunda de Sunchales. 30 años. Hermana de Lula Bertoldi, cantante de Eruca Sativa. Se mudó a Capital Federal ni bien terminó la secundaria y comenzó a estudiar publicidad mientras encaraba shows solistas con covers y composiciones propias.

Sus comienzos tuvieron algo de youtuber: en 2008 subió a su canal un video interpretando su canción "Si no ves", que terminó volviéndose viral, y le dio el impulso que necesitaba para armar una banda más profesional. Así nació Marilina Connor Questa.

Con este proyecto editaría dos discos, "Somos por partes" (2011) y "Fuego al universo" (2013). Tras este último trabajo, se separan alegando "grandes diferencias conceptuales con respecto al presente y futuro de la banda".

De forma paralela, Marilina iba explorando su camino como solista: en 2012 lanzó "El peso del aire suspirado" a través de YouTube, mecanismo que repitió para "La presencia de las personas que se van" en 2014.

Ya formalmente "separada", la Bertoldi menor sacó su tercer álbum "Sexo con Modelos" (2016), el cual le merecería el Premio Gardel a Mejor Álbum Artista Femenina de Rock al año siguiente y una nominación a los Latin Grammy.

"Prender un Fuego"; su último trabajo, vio la luz en 2018 y obtuvo la estatuilla a Mejor Álbum femenino rock y a Mejor Álbum del Año, equivalente al Gardel de Oro.