Libertad jugará ante Comunicaciones el cruce de playoffs de Octavos de Final

Será un cruce al mejor de 5 partidos, disputándose los dos primeros en Mercedes, Corrientes, programado de la siguiente manera:

En Mercedes: jueves 16/5 y sábado 18/5.

En Sunchales: Martes 21/5 y jueves 23/5 (en caso de ser necesario).

En Mercedes: Sábado 25/5.

El resto de los cruces:

SERIES: 2 vs 15; 3 vs 14; 6 vs 11 y 7 vs 10 (al mejor de cinco partidos)

FECHAS: 15/5, 17/5, 20/5, 22/5, 24/5

Instituto (2) vs Bahía Basket (15)

Gimnasia (3) vs La Unión (14)

Obras (6) vs Olímpico (11)

Regatas (7) vs San Martín (10)

----------------------------------------------------------------------------------------------

SERIES: 1 vs 16; 4 vs 13; 5 vs 12 y 8 vs 9 (al mejor de cinco partidos)

FECHAS: 16/5, 18/5, 21/5, 23/5, 25/5

San Lorenzo (1) vs Hispano (16)

Ferro (5) vs Quimsa (12)

Boca (8) vs Estudiantes (9)

PERMANENCIA

Atenas (19) vs Quilmes (20)