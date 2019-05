WhatsApp canceló el lanzamiento de la función "modo oscuro" y las quejas de los usuarios estallaron

Las ventajas que prometía esta nueva función no solo se reducían a una pantalla más elegante. Se ha comprobado que la reducción del brillo es altamente beneficiosa para la vista y que también es eficaz para combatir el insomnio. La exposición a fuentes de luz intensa altera la producción de melatonina, conocida también como "la hormona del sueño".

Ver la pantalla de tu celular antes de conciliar el sueño puede perjudicar tu descanso más de lo que crees. Tal vez por eso se esperaba con tanto esmero esta última actualización, pero todo parece indicar que no sucederá así.







De acuerdo con el portal tecnológico WABetaInfo, WhatsApp habría eliminado todas las referencias existentes hasta el momento de las últimas dos versiones de prueba de la aplicación para terminales Android.

"No sé por qué WhatsApp ha abandonado el modo oscuro para Android […] tal vez lo desarrollen de nuevo utilizando un enfoque diferente", escribió la página en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, ningún portal ha confirmado si Whastapp se echó para atrás en el proyecto o si planea utilizar un "enfoque distinto" para desarrollar esta función. Mientras tanto, un número importante de usuarios no ha podido ocultar el descontento que le ha provocado la noticia.

"Lástima, llevaba meses esperando", "¡Oh no! WhatsApp, por favor mis ojos necesitan modo oscuro " y "¿Cuál es la estrategia aquí?", fueron algunos de los comentarios.



Youtube, Twitter y Facebook Messenger son otras redes sociales que sí han adoptado exitosamente el "modo oscuro".

Cuando esta modalidad fue adoptada a principios de marzo por Facebook Messenger, se explicó que "proporciona un brillo más bajo, a la vez que mantiene el contraste y visibilidad".



WhatssApp es una aplicación de mensajería gratis disponible para Android y otros teléfonos inteligentes. Se pueden enviar y recibir mensajes, fotos, videos, documentos, mensajes de voz, realizar y recibir llamadas.

La app es tan popular que aglomera más de 1.000 millones de descargas en Play Store.