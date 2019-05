Anticipo: General Motors desarrollará una pick up eléctrica

Con Tesla desarrollando su pick up eléctrica, Rivian que se les adelantó a las tres grandes de Detroit y ya presentó dos concepts -y recientemente firmó una alianza con Ford-, General Motors no se podía quedar atrás en la carrera hacia la electrificación que, como se sabe, no sólo abarcará a los autos y SUV’s, sino también a las camionetas y utilitarios. Por eso, la propia CEO de la compañía, Mary Barra, ya confirmó que en los próximos años también contarán con su propia pick up 100% eléctrica. El anuncio se produjo en el marco de una reunión con inversores de la empresa, donde se publicaron los resultados financieros de este primer cuatrimestre del año.

Por el momento no hay mayores detalles sobre este nuevo producto, ni mucho menos sus características técnicas ya que el proceso de desarrollo recién se iniciará en los próximos meses. Tampoco se sabe bajo qué marca será vendida: podría ser Chevrolet –que ya cuenta con un vehículo eléctrico como el Bolt- o GMC –división dedicada exclusivamente a las pick ups y SUV’s para el mercado norteamericano-, o incluso ambas, como ya sucede con las actuales Chevrolet Silverado y GMC Sierra.

Precisamente, sobre estas últimas, Tim Herrick, Jefe de Ingenieros de GM, había destacado al momento de su presentación que “están preparadas para el futuro”, haciendo referencia a que más adelante podrían incorporar variantes híbridas o mild-hybrid, algo que ya ofrece una de sus principales competidoras, la RAM 1500, y que en un futuro cercano también la F-150 contará con variantes de este tipo.

Para la presentación de la pick up eléctrica de General Motors habrá que esperar algunos años: de acuerdo a los planes de la compañía, la primera marca del grupo en avanzar hacia la electrificación será Cadillac, con un SUV cuyo lanzamiento está previsto para 2021, a las que luego seguirán las demás.