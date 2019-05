Galassi: “Los votos no son de los candidatos sino de los ciudadanos”

A una semana de que se celebraran las elecciones primarias, el jefe del bloque de diputados socialistas de la provincia, Rubén Galassi, expresó su satisfacción porque Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz fueron los candidatos individualmente más votados en sus categorías, a pesar de que en ellas el Frente Progresista no planteaba internas.

Asimismo advirtió que los comicios de junio no están resueltos “porque los votos no tienen dueño y menos con boleta única”, en tanto recordó los distintos resultados desde que hay PASO en Santa Fe entre las internas abiertas y las generales. “Los votos no son de los candidatos sino de los ciudadanos”, sostuvo el legislador.

“Los ciudadanos son los únicos soberanos sobre los votos, estos no son trasladables como algunos pretenderían. Empieza una nueva historia de cara al 16 de junio, donde los ganadores en cada categoría deberán trabajar para mantener y ampliar los votantes”, puntualizó el jefe del bloque del PS y planteó que camino a las generales hay un universo de unos 400 mil electores que debe definir su voluntad.

“La tendencia que se repite históricamente es el aumento de la cantidad de personas que van a sufragar y la merma de votos blancos e impugnados. A eso hay que sumarle unos cien mil votos que habían ido a los precandidatos que no pudieron pasar a la general”, advirtió el diputado, y analizó el comportamiento de los santafesinos desde que se implementaron las PASO.

“La ciudadanía vota con absoluta libertad y sin ataduras, las elecciones no están resueltas. En las PASO de 2007 Hermes Binner quedó debajo de la suma del PJ y luego ganó las generales por amplio margen; en 2011 el frente más votado fue el PJ y luego quedó tercero en las generales; en 2015 Miguel del Sel fue el más votado y luego perdió las elecciones”, señaló Galassi.

Consulta por la Reforma Constitucional

Además, en estas elecciones el Poder Ejecutivo propone una consulta popular sobre la necesidad de reformar la Constitución provincial. “Soy partidario de que la ciudadanía se manifieste sobre este tema, agregar una urna y una papeleta más cuando ya está toda la estructura armada para las elecciones me parece muy razonable”, aseguró el socialista.

“Dejemos que el pueblo vote y así vamos a saber cuál es la posición de los ciudadanos. Me resulta curioso que muchos que viven apelando a la voluntad del pueblo, se fastidian tanto por el hecho de que la gente se exprese”, finalizó.-