Omar Martínez: “Mi diputación se basa en la defensa del ciudadano santafesino”

El diputado provincial Omar Martínez realizó la semana pasada su tradicional Balance de Gestión del año 2018. El legislador presentó a la prensa de la región los ejes más importantes del año que cierra: “Un 2018 de mucho trabajo, la actividad legislativa ha sido ardua, con 873 iniciativas aprobadas, 232 de las cuales fueron proyectos de ley como enumerara el presidente del cuerpo Antonio Bonfatti en su reseña la semana pasada” comenzó diciendo Martínez. “Un año cargado en materia de trabajo específico legislativo, una agenda con actividades permanentemente y temas vinculados a mi tarea como diputado” describió.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural Ben Hur y comenzó con la presentación de una pieza audiovisual donde representantes de instituciones sociales, educativas, culturales, clubes, presidentes comunales, legisladores y funcionarios destacaron la labor de Martínez y su presencia y gestión permanente.

El legislador agradeció la presencia de la gran cantidad de medios de comunicación que estuvieron en el evento, del coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel; del director provincial de Desarrollo Social, Rodolfo Giacosa; de la integrante del equipo del bloque de la presidencia de la Cámara de Diputados y exconcejala, Natalia Enrico y de los miembros del equipo de trabajo.

“Mucho caminar el territorio, un acompañamiento a las instituciones de las ciudades, los pueblos de toda la región. Un permanente ida y vuelta con los presidentes comunales, proyectando obras con los ministerios respectivos. Apuntalando lo conseguido, reforzando los criterios de oportunidad para gestionar y haciendo docencia también por mi experiencia como presidente comunal y coordinador del Nodo” describió el legislador como uno de los ejes de trabajo.

Recordamos que Martínez es vicepresidente de la comisión de Industria, Comercio y Turismo e integra las comisiones de Asuntos Comunales y de Agricultura y Ganadería. Junto a diputados y senadores de diferentes bloques y funcionarios de distintos ministerios del Gobierno de Santa Fe, forma parte de las comisiones de Seguimiento de Fondos de Obras Menores Ley 12385 y del Programa Equipar Santa Fe: ambos con el objetivo de fortalecer y articular el trabajo de los gobiernos locales con la Provincia para la construcción de Obras o adquisición de Equipamiento y Rodados.

LEY APICOLA Y OTROS

Durante el año, Martínez ha trabajado y presentado varios proyectos de ley y de comunicación. “La ley apícola, tiene sanción definitiva y es norma de manera definitiva. Su objetivo es beneficiar e impulsar las economías regionales. Un trabajo que realizamos en conjunto con los productores de toda la provincia, referentes del Ministerio de la Producción, organismos como el INTA, SENASA, senadores” contó el socialista. Y agregó: “Diputados dio media sanción a la Ley del Abogado del Niño: una experiencia que trabajamos en toda la provincia con los distintos colegios de abogados, un avance en materia de garantía de los derechos de los niños, niñas, y adolescentes santafesinos”.

La modificación –que fue aprobada- que presentó Martínez a la ley de basura cero les permite a los consorcios disponer de un terreno para la disposición de residuos sólidos urbanos. Esto viene a complementar la iniciativa de los GIRSU.

“Impulsamos una iniciativa que busca fortalecer el Sistema de Lenguaje de Señas Argentino, incorporando la capacitación en ese sentido en el plan de estudios de las carreras de enfermería, fuerzas de seguridad como la policía, bomberos, docentes y personal del estado. Sumando en dictamen de comisión también al sistema de Braile” contó.

También tuvo sanción definitiva la ley de expropiación de los inmuebles y la Recova de los ex almacenes Ripamonti de la ciudad de Rafaela, con el objeto de destinarlos a un centro multifuncional que será precisado con una amplia participación social. La ley respeta la ordenanza municipal que pasa a ser parte del cuerpo de la norma, facultando al ejecutivo municipal a gestionar ante la nación, la provincia y organismos internacionales los fondos para hacer efectiva la expropiación. “También presentamos un proyecto de ley de expropiación de un viejo salón en estación Saguier para usos múltiples” contó Martínez.

Entre las iniciativas legislativas, se realizó un reconocimiento de la Cámara de Diputados a los 80 años de trayectoria del Diario Castellanos de Rafaela, se presentó la propuesta para que Sunchales sea reconocida como capital provincial del cooperativismo escolar.

“Hacer escuchar la voz de los santafesinos”

Entre otros proyectos presentados que tienen como objetivo “hacer escuchar la voz de los santafesinos”, se encuentran el pedido para que no se elimine el Fondo Nacional Sojero que perjudica a las comunas y municipios “y que es parte del recorte presupuestario de Nación” resaltó el legislador. A renglón seguido, enumeró “reclamamos por la detención de la obra de Autovía de la Ruta Nacional 34, un tema recurrente para nuestra zona por los problemas que ocasiona y los accidentes viales que se siguen cobrando vidas. También pedimos informes por el recorte presupuestario que impide la llegada de fondos para construir un edificio escolar primaria número 386 y secundario 703 en la localidad de Roca, que ya estaba licitado por parte de la Nación. Reclamamos lo adeudado a los tamberos por la emergencia climática del 2017 que nunca llegó –hoy unos $135 millones de los 250 comprometidos. Pusimos mucho énfasis en el reclamo de la deuda de Nación con el programa Incluir Salud, que afecta a un segmento de la población de mucha vulnerabilidad como son las personas con discapacidad. Es por todos conocido que organizaciones como ALPI, Granja El Ceibo, ARCE, y otras han atravesado un difícil momento económico por esta razón que no puedo dejar pasar y mirar para otro lado siendo un legislador progresista. Cuestionamos la decisión y pedimos se revise la resolución 423/2017 del Ministerio de Agroindustria de la Nación con respecto a las licencias automáticas y no automáticas para las importaciones” describió Martínez

MAS PROYECTOS

En su discurso, Martínez destacó la media sanción de la ley de Salud: “Tenemos una ley de más de 50 años y que requiere una modernización y donde quede plasmado que la salud es un Derecho y no una mercancía: tuvo a Santiago Gaspoz, miembro de nuestro equipo, involucrado en el dictamen final, que al igual que educación son temas centrales para los santafesinos y las gestiones del Frente Progresista”.

Se avanzó sobre un proyecto para la prohibición de los cigarrillos saborizados que generan mayor adicción y un inicio más temprano del tabaquismo; sobre la facilitación al acceso al Papanicolaou y la prevención del cáncer de cuello uterino en la mujer, declarando al mes de noviembre como mes de campaña del PAP. “Reconocimos a Santa Fe por su performance en materia de Donación de Órganos, que nos tiene a la vanguardia a nivel nacional y del mundo. Presentamos un proyecto de ley de Matafuegos que regula la fabricación y a los prestadores del servicio de recarga de extintores para incendio. Para ello trabajamos junto a defensa civil esta temática para coordinar acciones.”

En este último mes, se presentaron dos proyectos: uno que busca propiciar el acceso a elementos de higiene femenina y otro que promueve y regula la figura de los asistentes personales para personas con discapacidad y adultos mayores: “este último proyecto se basa en un trabajo que presentó la Asociación Civil El Faro de Sunchales cuando participaron en Diputados por Un Día”.

Para finalizar, Martínez resaltó que “cada acción que llevamos adelante prioriza mejorar la calidad y la importancia de los proyectos con un sentido político coherente con nuestras ideas progresistas y en complemento con la gestión ejecutiva provincial, defendiendo a los santafesinos cuando vemos que las políticas Nacionales no son a favor de los ciudadanos, el trabajador, el que produce. Mi diputación se basa en la defensa del ciudadano de Santa Fe.