Los cambios inminentes en las notificaciones de WhatsApp que te pondrán nervioso

De acuerdo con el sitio WABetaInfo, el servicio de mensajería trata de simplificar sus funciones y en búsqueda de practicidad incluirán notificaciones con ventanas emergentes y vistas previas.



Dependiendo del video recibido será el nivel de problemas para los usuarios, pues aunque muchos podrían percibirlo como algo positivo, para quienes practican el "sexting", es una mala noticia.



Los videos eróticos que se comparten a través de la plataforma de mensajería instantánea quedarían expuestos pues aparecerían en la pantalla a pesar de configurar el móvil con contraseña de bloqueado.



Según con WABetaInfo, la famosa aplicación está considerando la posibilidad de ver los videos en las notificaciones para cualquier dispositivo que tenga instalada la versión 2.18.102.5

No todo está perdido para quienes acostumbran enviar videos con contenido erótico, pues supuestamente tendrán la opción de desactivar las vistas previas.

En Twitter ya circula un video de una persona que, aunque no usa la versión beta, ya puede ver previos de videos. No muestra todo el video, pero sí lo suficiente como para saber de qué se trata.



De acuerdo con una encuesta realizada por la ONG The National Campaign, de unos 850 jóvenes, el 54% reconoció haber enviado y recibido material de ese tono.

El 51% de las mujeres que envió fotos o videos declaró haberlo hecho bajo presión de sus parejas y sólo el 32% de las mujeres declaró haberse sentido sexy al compartir las imágenes.

Al menos el 20% admitió haber compartido fotos con nudismo. EL 36% saben que es común que las fotos o videos sean compartidos por el receptor a otras personas.