Libertad cayó ante Olimpia en la semis sudamericana

Los Tigres perdieron ajustadamente en su primer juego de semifinales de Liga Sudamericana. El triunfo de Olimpia empezó a definirse a falta de 9 segundos, cuando el extranjero Rodney Green encestó los dos libres para interponer una ventaja de 4 que a esa altura sonaba determinante. El cierre fue 86 a 84 con un final polémico porque los paraguayos terminaron con 6 jugadores en el rectángulo de juego que mereció la sanción de una falta técnica pero los árbitros no lo advirtieron y se negaron a revisar el video, haciendo caso omiso al reclamo del plantel aurinegro. Este miércoles, a las 18:15, Libertad afronta su segundo desafío ante Quimsa de Santiago del Estero.

Los aurinegros tuvieron 5' fatales en el primer período y lo pagaron caro con una desventaja que llegó a tocar una máxima de 10. Porque en la primera mitad del capítulo inicial, los argentinos llegaron a despegarse a 6 (4-10) pero apareció el trío de extranjeros para lastimar con sus tiros externos y las conversiones en la pintura. Entre Dawson, Green y Young redondearon 21 de los 25 convertidos, retirándose al descanso corto por una decena arriba (25-15).

Pero en el segundo capítulo, el trámite estuvo más equilibrado pese a que Libertad llegó a sufrir una desventaja de 15 (44-29) a falta de 3'30'' para dirigirse a los vestuarios. Ya no estuvieron tan presentes en la ofensiva Dawson y Green, siendo Young junto a Gabriel Peralta quienes mantuvieron el ataque del dueño de casa. En la vereda de enfrente, Figueredo y Zago alimentarían el caudal liberteño, aunque solo alcanzaría para cerrar por 13 abajo al término de la primera etapa.

En el arranque del complemento, Olimpia volvería a recuperar la ventaja de 15 (55-40) cuando transcurrían los primeros 3'30''. Pero el tiempo muerto pedido por Saborido surtió efecto porque Libertad empezó a subir la pendiente para respirarle de cerca al enemigo. En el tiempo restante, el parcial lo favoreció 10-24 sustentado en el aporte de los hombres altos (Kelley y Zago, 13 entre los dos) y los disparos de Cuello. A falta de 53'', el "Loku" los acercó a la mínima diferencia, una exigua distancia que se trasladó al cierre del tercer período (65-64).

Los últimos 10' fueron otro partido porque la paridad reinó en el juego y las ventajas de uno y otro fueron mínimas. Los Tigres por primera y única vez pasaron al frente cuando se jugaban 2'30'' del último capítulo, y el moreno Kelley se haría notar una vez más en la pintura (66-68). Pero un triple de Young le devolvería el liderazgo a los paraguayos que ya no volverían a ceder la cima, salvo una igualdad en 74 a falta de 4'cuando Copello encestó los 2 libres. Los sunchalenses arribarían muy rápido a la penalización por faltas acumuladas y los paraguayos fueron reiteradamente a la línea de libres con buena eficacia. Con 53'' por jugar y a tan solo 1 punto de la igualdad, Kelley tomó un tiro en la pintura que no entró porque el destino no quiso, y Olimpia empezó a construir su victoria con 2 libres de Gabriel Peralta y uno de Green posteriormente, luego del intento de Cuello desde los 6,75, que sentenciaron el duelo en el imponente SND Arena.

FUENTE: Prensa Club libertad

Estadísticas del juego Olimpia - Libertad