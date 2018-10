Libertad quiere igualar la serie ante Olímpico

La formación dirigida por el entrenador Sebastián Saborido cayó sin atenuantes en la noche del domingo, sufriendo una desventaja máxima de 29 unidades en el último cuarto. Los Tigres tuvieron una noche para el olvido en un enfrentamiento que no resiste el mayor análisis. Porque Libertad estuvo desconocido si tomamos en cuenta el nivel de juego exhibido en la última fecha de la Primera Fase del Súper 20 ante Instituto de Córdoba y en los 3 cotejos que disputó en Montevideo. No hay dudas de que la competencia en tierras uruguayas y los extensos viajes de regreso a Sunchales, sumado al trayecto recorrido a La Banda le pasó factura al plantel que no tuvo "respuestas físicas y anímicas" como calificó el propio Saborido. Seguramente por ahí pasará una de las claves del enfrentamiento ante Olímpico: si en estas 48 horas, el plantel pudo recuperarse de una semana trajinada.

La otra clave pasará por detener a los santiagueños que ratificaron en este primer juego del Repechaje, su levantada en el torneo preparatorio. La mejoría del equipo de Adrián Capelli empezó a palparse en las 2 últimas fechas del Súper 20, enhebrando los triunfos ante Atenas y Quimsa. Será un duro rival que Libertad está obligado a doblegar si quiere mantener chances de clasificar a octavos de final.

LIBERTAD (0) - OLÍMPICO (1)

Día: Martes 30 de octubre Hora: 21.30 TV: La Liga Contenidos Movistar

Árbitros: Fabricio Vito - Raúl Lorenzo - Danilo Molina

Estadio: Hogar de los Tigres (Sunchales)

Posiciones: Olímpico finalizó último en el Grupo B con 3 victorias y 5 derrotas, en tanto Libertad se ubicó cuarto con el mismo récord.

El dato: El ganador de este Repechaje se enfrentará a Estudiantes, que finalizó como líder en el Grupo A del Súper 20.



Historial en Súper 20: Se enfrentaron dos veces en la Fase de Grupos con todas victorias para el equipo de Saborido por 88 a 56 y 67 a 63. El primer duelo de Repechaje quedó en manos de Olímpico por 86 a 59.

El número: Martín Cuello es el goleador de Libertad (12,8), Khalil Kelley el líder en rebotes (7,7) y Marcos Saglietti es el mejor pasador (4,3). Jeremiah Massey es el goleador de Olímpico (13,4), Iván Basualdo es el máximo rebotero (6,1) y Maxi Stanic el mejor asistidor (6,0).

En la fase de grupos, Olímpico tuvo una producción de 71.1 puntos y permitió 78.1 tantos por encuentro. Los de Saborido atacaron para 78 y recibieron 78.5 tantos por partido.

Parte Médico: Los dos equipos llegan en condiciones para el duelo de esta noche.

FUENTE: Prensa Club Libertad