Entre picardías políticas y recortes presupuestarios

Política 28 de octubre de 2018 Por Darío Schueri

Alguien cometió una picardía con el cronograma electoral para el 2019 haciendo circular – inclusive entre los Partidos políticos – un gráfico oficialmente inexistente. Al menos así lo confirmó el propio Gobernador de la Provincia: “Yo no pedí ningún cronograma, y obviamente nadie me pasó ningún cronograma porque todavía no estamos analizando esos temas. Si alguien elaboró el cronograma que anda circulando, no tenemos nada que ver” negó Miguel Lifschitz.