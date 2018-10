Libertad ganó el duelo rioplatense y tiene chances de entrar a las semis de la Sudamericana

En una batalla deportiva que no ahorró intensidad y emociones, los Tigres se impusieron ajustadamente a Welcome de Uruguay por 81 a 77 para mantener las chances de clasificar a las semifinales de la Liga Sudamericana 2018. El extranjero Kelley tuvo una buena actuación en la pintura con 18 unidades,

Luego de un arranque dubitativo de los Tigres que sufrieron 5 consecutivos en contra, los hombres internos aurinegros comenzaron a ganar la pulseada en la pintura con Kelley y la puntería de Zago para equilibrar en 11 cuando promediaba el período. Los grandotes terminaron aportando 14 de las 16 unidades liberteñas pero no alcanzó porque la W contó con un encendido Varela y el foráneo Waddell que fue una molestia debajo del aro, redondeando 22 puntos en 10' que le posibilitaron retirarse al descanso corto por 6 arriba.

Libertad sufriría el peor sofocón del duelo rioplatense en la primera mitad del segundo capítulo. A la sequía ofensiva se le sumaba un buen pasaje de los uruguayos liderado por el longilíneo Charquero que los alejó a una decena de unidades (21-31). Pero los Tigres resucitaron a tiempo para revolucionar el Palacio con un 12-0 (2 triples de Cuello) que los catapultó al frente (37-35) restando 60'' para el descanso largo. En el cierre, Charquero acertó el doble que los dejó al frente antes de retirarse a los vestuarios (39-41).

En el arranque del complemento, Cangelossi clavó 2 triples consecutivos para que los argentinos volvieran a liderar el resultado. Pero los montevideanos no le permitieron tomar impulso para despegarse y el trámite se hizo de ida y vuelta, donde nadie hizo una diferencia final, cerrando 60 iguales el tercer cuarto, quedando todo abierto para el capítulo final.

En el tramo definitorio, Libertad se despegó a 4 (68-64) con la puntería de Alonso y el esfuerzo de Kelley en la pintura. La W volvió a demostrar que estaba vivo con 2 escopetazos de Frye y Charquero, obteniendo una pequeña luz cuando promediaba el cuarto. Después fue una intensa carrera donde los aurinegros y los uruguayos pendulaban permanentemente en la cima. Hasta que vino un momento crucial: a falta de 34'', cuando Welcome ganaba por la mínima diferencia, Varela cometió un error infantil al equivocarse en una reposición de pelota y los Tigres no le perdonaron tamaña distracción. Copello recuperó el balón y producto de una falta, fue a la línea para convertir los 2 libres. Los montevideanos no pudieron aprovechar el siguiente ataque y otra vez Copello castigó con 2 libres para ponerse a 3 (80-77) restando 13 segundos. Finalmente, Frye tomó un tiro externo muy forzado que no tuvo buen destino y los sunchalenses se hicieron de la pelota cuando expiraba el partido para comenzar a festejar un triunfo que les abre la puerta a la clasificación a semifinales.

http://www.fiba.basketball/es/ligasudamericana/2018/game/2310/Libertad-Sunchales-Welcome#tab=boxscore

FUENTE: Prensa Club Libertad