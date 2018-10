Libertad da el primer paso en la Liga Sudamericana

Esta tarde, a las 18:45, los Tigres de Sunchales tendrán un exigente desafío cuando enfrenten al poderoso Flamengo de Brasil en la primera jornada del cuadrangular final de la Liga Sudamericana de Básquetbol 2018 que se disputará en el histórico Palacio Peñarol de Montevideo. Posteriormente, se vivirá un duelo uruguayo cuando se vean las caras Welcome y Goes, el anfitrión de la competencia de este Grupo D.

La formación aurinegra se encuentra desde el mediodía del domingo en la capital del país vecino. A las 21:00, bajo las órdenes del entrenador Sebastián Saborido, realizó su primer entrenamiento en el estadio con capacidad para 4500 espectadores que curiosamente está revestido con los mismos colores aurinegros que Libertad.

El plantel liberteño no tiene bajas y es conciente que el debut frente a los cariocas probablemente no sea el duelo más importante de este cuadrangular. En la previa, todo indica que los brasileros son favoritos con un equipo que le sobra calidad y cantidad, y que los sunchalenses y uruguayos pelearán por el anhelado segundo lugar que los catapulta a las semifinales de la Sudamericana. También hay que tener en cuenta un bonus extra: el mejor tercero de los Grupos A, C y D también pasará a la próxima instancia.

Libertad tiene en claro que si quiere tener chances con la formación dirigida por el DT Gustavo De Conti tiene que bajarle el ritmo revulsivo de Flamengo. Y el juego desarrollado en el triunfo frente a Instituto el pasado viernes puede ser la clave. Los Tigres jugaron muy ordenados en la ofensiva, se distribuyeron bien el balón, seleccionaron adecuadamente los tiros y tuvieron buenos porcentajes de enceste. Esa fórmula puede aplacar el vértigo de Marquinhos y compañía. A diferencia del duelo ante los cordobeses, esta tarde deberá tener mayor intensidad defensiva, una marca registrada de los equipos dirigidos por Saborido. Marcos Saglietti ha sido el líder del conjunto en el Súper 20, con medias de 13,0 puntos y 4,4 asistencias. Martín Cuello también ha sido figura con otros 13,0 tantos, seguido por Khalil Kelley con 11,2 y 7,9 rebotes; y Ernesto Zago con 10,8 unidades por juego.

Por su parte, Flamengo, uno de los quintetos con más tradición en el continente, llega como puntero del baloncesto de Brasil con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones. El miércoles tuvieron su último juego en la liga antes de este compromiso internacional, y vencieron en un muy disputado duelo a Joinville, por 76-75. Piezas como el ex NBA Anderson Varejao (2,11 m.), Marquinhos (16,7 puntos en la liga brasileña), Olivinha (6,7 rebotes), el argentino Franco Balbi (5,7 asistencias), Rafael Mineiro, Davi Rossetto, Deryk Ramos, entre otros, conforman la plantilla carioca.

Actualmente ya se encuentran en semifinales Franca (Brasil), Instituto de Córdoba (Argentina), Olimpia (Paraguay), Quimsa (Argentina) y Baurú (Brasil).

El encuentro será transmitido por DIRECTV y relatado por el medio de comunicación sunchalense FM Nuevo Mundo, a través del relator Alejandro Sonsol y el comentarista Fabio Ottonello, dupla perteneciente a la uruguaya AM 810 Radio El Espectador.