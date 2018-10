Federal A: sin Molina, Unión busca volver a la punta en Pronunciamiento

BAJA SENSIBLE. JOAQUÍN MOLINA NO PDORÁ ESTAR PRESENTE ESTE DOMINGO - Foto: Daniel Ponce.

Unión tiene una parada decisiva en Entre Ríos. Este domingo, a partir de las 16, se medirá con el Depro, en uno de los juegos correspondientes a la 8° fecha de la Zona 2 del Federal A. Los sunchalenses buscarán ganar para volver a ser los únicos punteros; acumulan 13 unidades y se ubican a sólo un punto de Gimnasia, que tendrá jornada libre este fin de semana.

Para el DT Adrián Tosetto hay una mala noticia: Joaquín Molina, goleador del equipo, no pudo entrenar con normalidad durante la semana por una molestia física y no fue convocado para el partido. Facundo Cabral podría tomar su lugar, mientras que el resto de la alineación no cambiaría.

En consecuencia, los 11 del Bicho Verde serían: Aguiar; López Alba, Yuste, Nicola y Medina; Sarraute, Calgaro, Boasso y Vittarelli Góngora; Cabral y Méndez Aguilera.

EL RESTO DE LA ZONA 2

Domingo

16:00 Camioneros vs Atlético Paraná

19:30 Defensores de Belrano vs Juventud Unida

Lunes

16:30 Sportivo Las Parejas vs Douglas