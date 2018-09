Presupuestaron casi 2.400 millones para la autopista RN 34

Si bien la inclusión en el presupuesto no constituye una garantía definitiva ni de los tiempos de avance de obra ni de las características que finalmente tendrá, es un indicidio más que importante de la prioridad que le asigna Vialidad a la obra. Teniendo en cuenta el importante recorte que existe en obras previstas para el año próximo, en el marco del ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional y por las propias necesidades del Estado nacional, la asignación de recursos previstas implica un cálculo superior en mil millones de pesos al que se había previsto invertir en 2018, y que finalmente no fue utilizado en su totalidad, ya que se preveía un presupuesto de 1.400 millones para el presente ejercicio, que no fue ejecutado en su totalidad.

Otro dato significativo es que para Vialidad Nacional será la inversión más importante a realizar en la provincia de Santa Fe. De hecho, en el programa de construcción de autovías y autopistas solo hay dos proyectos que superan en presupuesto al del tramo Angélica-Sunchales de la 34. Uno es el de la Autopista RN 8, tramo Pilar-Pergamino, en el corazón de la zona núcleo bonaerense, donde el Estado federal tiene previsto invertir 4.579 millones de pesos, casi el doble que en la RN 34. Y el otro proyecto que supera en presupuesto a la obra de nuestra zona es la Autopista RN 7, tramo Luján-Junín, también en el norte bonaerense, con 2.968 millones de pesos.

En la descripción del subprograma, Vialidad dice que el mismo proyecta "ejecutar obras de ampliación de capacidad destinadas a incrementar la fluidez y la velocidad de circulación, garantizando altos niveles de seguridad y confort para el usuario".

Destaca que "una autopista es una vía de dos sentidos de circulación físicamente separados entre sí, cada uno con un mínimo de dos carriles, con controles totales de accesos, cruces a distintos niveles, carriles de aceleración / desaceleración, para ingreso/egreso y banquinas pavimentadas externas e internas".

"En zonas urbanas y semi-urbanas normalmente poseen calles colectoras adyacentes. Asimismo, pueden contar con sistemas de apoyo al usuario (ejemplo: postes S.O.S., cartelería inteligente, circuitos CCTV, etc.)", agrega el informe técnico. Y destaca una obviedad: "las autopistas conforman corredores estratégicos para la integración y para el desarrollo económico de las regiones, disminuyendo considerablemente los costos de transporte y los tiempos de viaje".

Miguel González - Diario Castellanos de Rafaela