Ajedrez: tres sunchalenses participaron de la 25° edición del Peoncito

Entre el viernes 21 y el sábado 22, el Centro de Empleados de Comercio de Junín fue el epicentro para la celebración de la 25° edición del Encuentro Internacional de Escuelas de Ajedrez "Peoncito". El taller de ajedrez del Liceo Municipal estuvo representado por tres hermanos: Lucía, Emilia y Franco Ghiberto.

En la categoría Sub 8, Emilia se consagró como la segunda mejor dama y también obtuvo el segundo puesto femenino en la resolución de problemas tácticos. Lucía, por su parte, fue sexta en la categoría Sub 24 y Franco se adjudicó el puesto 29 en la categoría Sub 14.