Diputados entregaron el diploma de honor a Carla Antonelli

“Hoy le damos la bienvenida a Carla y le abrimos las puertas de este recinto, lugar que genuinamente representa a los y las ciudadanas de la provincia de Santa Fe”, comenzó diciendo el diputado Rubén Galassi.

“En este acto también estamos reconociendo a hombres y mujeres que como Carla Antonelli, han transitado un camino de lucha que ha permitido conquistar derechos. Toda lucha por la igualdad, a lo largo de la historia, constituye un recorrido muy complejo. Me cuesta ponerme en tu piel, pensar en tu adolescencia, tu juventud y tu lucha por tu identidad y por los derechos a la diversidad sexual en una dictadura militar como el Franquismo”, expresó el diputado al dirigirse a la legisladora de la Asamblea de Madrid.

Galassi transmitió la alegría de los presentes por recibir a Carla “en nuestro país y hoy en nuestra provincia, en esta ocasión para reconocer una lucha que ha trascendido España. Estas reivindicaciones son plasmadas cuando se acceden a cargos públicos”, destacó al tiempo que manifestó el orgullo de pertenecer al socialismo y al Frente Progresista Cívico y Social.

El legislador recordó en el recinto que cuando el actual Presidente, Antonio Bonfatti, fue Gobernador, entregó el primer DNI que reconoció el derecho a la identidad a Alejandra, presente también en el recinto. “Lo hizo por una decisión política hace 6 años y varios meses antes de que Argentina dé un paso muy importante cuando adoptó la ley de Identidad de Género”, definió.

A su turno, Carla Antonelli, agradeció con gran emoción la distinción en esta ciudad “donde me contaron forma parte de la historia de la primera Constitución de la Argentina; que mejor sitio -agregó al tiempo que expresó- siempre pienso que he hecho yo para merecer esto”, dijo.

Y continuó: “Yo, lo único que he hecho es resistir, sobrevivir, y negarme a la imposición de lo que parecía estaban destinadas nuestras vidas, que no teníamos derecho siquiera a soñar y cuando lo hacíamos nos decíamos a nosotros mismos que eso no iba a ocurrir”.

Carla Antonelli relató que hace 41 años salió de su pueblo, ubicado al sur de Tenerife, en busca de su propia identidad, “porque era absolutamente imposible e impensado desarrollarme en un entorno rural con las leyes franquistas, donde nos perseguían y nos encarcelaban”.

La diputada contó su historia y la de muchas personas que pasaban por realidades similares ante la mirada expectante de cada uno de los presentes en el recinto. “Fuimos resilientes, supimos convertir lo malo en bueno y luego pasamos a ser sobrevivientes, cuando por desgracia nos dejamos muchas vidas de compañeras y compañeros, víctimas de la ideología del odio, que murieron solos en las calles, victimas también de la pandemia del siglo que fue el sida”.

Por todos esos compañeros reclamamos justicia de reparación, de memoria histórica, dijo, al tiempo que aseguró que “nada ha sido en vano”.-