Una intensa agenda se cumplió en la segunda jornada del Congreso de Discapacidad

Dos Santos es Bioingeniero, Master en Discapacidad y Adultos Mayores y Responsable de Khepri bioingeniería y Presidente de la Asociación Civil La Gota: «Un 60% tiene discapacidad cognitiva, el 12% motriz, el 11% visual, el 8% auditiva, y el resto otras. Son 672 personas, una escuela completa con gente con discapacidad. Si bien tenemos muchos chicos cursando, la cantidad de graduados en los últimos cinco años es muy baja. Treinta y dos graduados tuvimos».

Según datos estadísticos presentados, en 2002 el porcentaje de la población con discapacidades eras del 7,1% (2.176.123), en 2010 era el 12,9% (5.114.190), y en 2018 el 10,2% (3.571.983).

«Impulsamos la formación profesional de las personas con discapacidad, pero después no tienen inserción laboral. Tenemos que trabajar para que haya mayor oportunidad de inclusión laboral».

Con los datos del Censo Nacional 2010, en Rosario y zona de influencia, la población con discapacidad ascendía a más de 81.000 personas y el 77% estaban desocupados.

«Sin inserción laboral no hay integración social. La discapacidad es un tema que vende, pero que nadie compra. Es un tema políticamente correcto, para los programas de responsabilidad empresarial social queda bien, pero en el momento concreto no contratan a personas con discapacidad».

Accesibilidad y discapacidad

Seguidamente Cristian Picerni, Arquitecto (UNR) y Consultor en accesibilidad de diferentes áreas de la Municipalidad de Rosario, abordó la temática de la accesibilidad y la discapacidad.

«Una de las cosas que más me preocupan en la vida, es que la sociedad comprenda que una persona con discapacidad no es un discapacitado, sino una persona, la cual puede tener o no alguna necesidad especial y está en todos nosotros como representantes del Estado, trabajar a diario para lograr la equiparación de sus oportunidades para el desarrollo pleno de su vida cotidiana".

Para el modelo médico rehabilitador la persona con discapacidad estaba rota para el sistema, y de ahí que se proponía arreglarla. Pero el modelo social vigente, entiende a la discapacidad como un fenómeno social. Así, bajo el paradigma de los derechos humanos, la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad establece términos como personas con discapacidad, o personas en situación de discapacidad, pero el entorno físico diseñado pareciera estar pensado únicamente para un ser humano ficticio e inmutable. Una entelequia que no crece, no enferma, no envejece, no muere.

«La accesibilidad es la característica del urbanismo que permite a cualquier persona acceder. Y la buena accesibilidad es aquella que existe, pero que pasa desapercibida. Una ciudad accesible se traduce en una ciudad amigable y confortable para la totalidad de sus habitantes, una ciudad para todos».

Discapacidad y educación

Como tramo final de esta segunda jornada Silvina Boiko, Silvia Tello y Verónica Ingaramo, tres representantes locales, disertaron sobre discapacidad y educación.

Boiko es Profesora para la Enseñanza Primaria con más de 20 años de trayectoria educativa y Directora de la Escuela Primaria Nº 1212 Pioneros de Rochdale. Tello es docente en la Escuela N° 1212 y Profesora titular de la Cátedra Problemáticas Contemporáneas. Ingaramo cumple funciones en la misma institución, es además Diplomada en Cooperativismo y Asociativismo y Profesora de Yoga.

Las profesionales presentaron las experiencias sunchalenses en la educación, poniendo el foco en la necesidad de cambiar los paradigmas centrados en acuerdos, conservando otras miradas y trabajando en red. Se utilizó la proyección de videos testimoniales, con registros de casos y acciones de integración entre instituciones y con la sociedad.

«Una buena escuela es aquella donde los chicos ingresan sin ser discriminados. Donde pueden aprender contenidos significativos. Donde puedan compartir y poner en práctica valores y actitudes. Creemos que estamos en ese camino. Creemos que todos somos transformadores de historias, desde lo más simple hasta lo más complejo».

Así, con estas experiencias locales que bien puede traslucirse en otros ámbitos, se cerró este II Congreso de Discapacidad en el Auditorio del Centro Educativo Tecnológico.

Y fue en el momento del cierre cuando se anunció la decisión de Fundación Atilra de incorporar intérpretes de lengua de señas en todas las conferencias que organice.

Un cierre consecuente con los objetivos de este II Congreso: ser más accesibles para todos y todas.