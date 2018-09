Con un video inicial que mostró a niños y niñas en una escuela, jugando, en recreo, la disertante aparece en escena en un pupitre, narrando una escena escolar.

La puesta se mostró como una obra de teatro leído, donde la disertante narró la historia de Laura, una alumna con cierto déficit que la excluía del grupo, y cómo el cambio del entorno facilitó la convivencia.

«Esta viñeta –señaló Bálsamo–, que es mi primer acompañamiento terapéutico, la quise traer para compartirla con ustedes. Porque me gustaría que pensáramos sobre qué parámetros planteamos nuestras prácticas en el escenario con el otro. El problema no es si el término inclusión es el más correcto, ni entrar en callejones sin salidas donde el niño queda como sujeto de prácticas en las que no se tiene en cuenta su singularidad. Nunca hay que olvidarse de que estamos frente a Otro.»

La presentación de Bálsamo motivó la participación de acompañantes terapéuticos presentes en el Auditorio del CET, quienes expusieron sus experiencias personales en situaciones similares a la presentada en la teatralización, a la vez que respondieron consultas sobre cómo modificar la realidad.

«Una de las mayores dificultades es no poder advertir cuando el docente está angustiado, enojado porque tiene 30 niños y uno tiene una dificultad y pide un acompañante, aparece el pensamiento binario: esa docente no incluye, no tiene herramienta, no tiene formación, etc. Y no es así. Esa docente está desbordada. El acompañante terapéutico ayudará a la situación; va a poder acompañarla, entenderla, y desde ahí dar lugar a la irrupción que genera, lo que irrumpe no es ese alumno, es la condición de discapacidad para esta docente que no sabe en qué categoría ponerla. No podemos perder de vista la individualidad de ese alumno».

"Algo fundamental, que no siempre se cumple" - remarcó Bálsamo -, «la labor de inclusión debe adaptarse a cada individuo».