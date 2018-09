Omar Martínez: “El desbarajuste de la Nación recae en las Provincias”

El diputado provincial Omar Martínez se refirió a la decisión del Gobierno Nacional de quitar los subsidios a las tarifas sociales y la repercusión en la Provincia: “Estas medidas repercuten directamente en la vida de miles de santafesinos. Son medidas inconsultas, que se toman Buenos Aires desconociendo la realidad. El desbarajuste de la Nación recae en las Provincias”.

Al ser consultado, Martínez explicó “No hay que olvidar que la Constitución estipula que cada 100 pesos que recauda la Nación, 34 pesos tienen que ir a las Provincias. Sin embargo, Nación -que se queda con la mayor parte de la torta- delega todas las responsabilidades en las Provincias: salud, educación, justicia, seguridad. Ahora también el transporte dependería de las Provincias” remarcó Martínez, a la vez que recordó “semanas atrás, Nación les quitó a las provincias, municipios y comunas santafesinos el llamado Fondo Sojero. Las tierras santafesinas producen soja. No pasa lo mismo con las provincias del sur que producen petróleo y reciben una regalía por cada barril de petróleo que se extrae de su suelo. No se mide con la misma vara: ahora a nuestra provincia no le devuelven ni esa parte. Esto es claramente federalismo al revés”

6 Hospitales Nodales

Omar Martínez también detalló “Hoy (por ayer) el Banco Central salió a rematar 100 millones de dólares para contener el precio de la moneda estadounidense: ¿qué significa esto? es el doble de lo destinado a los subsidios de energía y transporte en Santa Fe durante un año. Es el equivalente a la inversión de 6 Hospitales Regionales como el que Santa Fe está construyendo en Rafaela: que alguien me explique esa decisión: se está gobernando para las corporaciones, no para la ciudadanía” remató Martínez

Al ser consultado sobre las declaraciones del diputado nacional del PRO, Luciano Laspina quien defendió las medidas, Martínez resaltó “coincido con el diputado Rubén Galassi: es muy triste que un legislador nacional de nuestra provincia justifique que nos quiten recursos. Hay que entender que esos recursos pertenecen a cada uno de quienes habitamos esta provincia y que Laspina debería representar en el Congreso Nacional”. A su vez, resaltó “la Justicia determinó que la Nación nos sacó ilegalmente a los santafesinos más de 50 mil millones de pesos y que nos debe pagar. Nunca escuché a Laspina, ni a ningún otro legislador del PRO, reclamar con la misma vehemencia al respecto”.