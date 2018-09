Liga Rafaelina: Libertad y Unión van por la reacción

Este domingo desde las 15:30 se jugará íntegramente la 7° fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol. Los equipos de nuestra ciudad, lejos del protagonismo esperado, intentarán su segunda victoria en el campeonato (algo que no consiguen desde la primera jornada).

En el "Plácido Tita", Libertad recibirá a Argentino de Humberto. Será una buena chance para que los de Bauducco retomen la senda ganadora, ya que los humbertinos se encuentran en el fondo de la tabla con sólo 3 puntos.

Unión, por su parte, jugará fuera de casa frente al Deportivo Ramona. El conjunto orientado por Milanesse acumula 7 unidades y este domingo quizás tenga una de sus últimas chances de prenderse en la pelea grande.

En Rafaela habrá dos clásicos que prometen. En el barrio Villa Rosas, chocarán puntero y escolta: Peñarol (11 puntos) recibe a Ferrocarril del Estado (12). Otro de los platos fuertes del domingo será el choque entre 9 de Julio (5) y Atlético Rafaela (8).

La fecha se completará de la siguiente manera: Argentino Quilmes vs Ben Hur; Deportivo Tacural vs Florida de Clucellas; Brown de San Vicente vs Sportivo Norte.