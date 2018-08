Ahora sí es oficial: Toyota lanzó en Argentina la Hilux 2019

Esta actualización llega justo en la mitad de ciclo comercial de la octava generación de la pick up mediana de la marca japonesa, coincidiendo con su 50º aniversario y a la espera de nuevas competidoras como la versión nacional de la Nissan Frontier, la Renault Alaskan y la Mercedes-Benz Clase X, que se sumarán al segmento donde el producto fabricado en la planta bonaerense de Zárate, lidera muy cómodamente desde hace más de una década.

De esta manera, ahora sí podemos decir -de manera oficial-, éstas son las características principales de la Hilux 2019:

Lo nuevo:

Es el mismo restyling que Toyota introdujo en la Hilux tailandesa el año pasado, con la adopción de una nueva parrilla en forma de trapecio, más prominente, con el marco en color aluminio y un aplique negro que logra darle un aspecto más agresivo. No hubo modificaciones en los faros –salvo el agregado de una firma Led en la parte superior-, pero sí en el paragolpes, que fue replanteado por completo, con una toma de aire más grande y nuevo diseño de los faros antiniebla, con un marco en forma de T y ubicados más hacia los extremos.



En los laterales, las versiones SRX incorporaron las llantas de aleación de 18 pulgadas ya conocidas en la SW4 Diamond, con terminación diamantada. En la parte trasera, sólo se retocaron los faros (ahora con máscara negra).

Puertas adentro el revestimiento del techo ahora es de color negro y la SRX estrena algunos cambios en el diseño del instrumental, con relojes con fondo blanco y nueva serigrafía. No se modificó el sistema multimedia.



Cabe aclarar que el restyling se aplica a las versiones SR, SRV y especialmente a la SRX, no así a la DX que conserva la estética de la serie anterior.

Dimensiones:

El rediseño afectó muy levemente a las dimensiones, ahora la pick up de la firma nipona es 15 mm corta (5.315 mm), manteniendo intactas el resto de las cotas: 1.815 mm de alto y 1.855 mm de ancho, con una distancia entre ejes de 3.085 mm.

Versiones:

La Hilux se comercializa con 2 mecánicas diferentes, 2 opciones de transmisión y de tracción y 4 niveles de equipamiento, lo que hace a un total de 14 versiones distintas. Fue discontinuada la versión Standard que sólo estaba disponible para flotas.

Novedades de equipamiento:

La dotación de confort es idéntica a la serie anterior, sólo la SRX agrega espejo retrovisor electrocrómico, nuevo diseño para el tablero y la llave (Smart Key).

En seguridad toda la gama cuenta con frenos con ABS/EBD/BA, control de tracción (TRC), control de estabilidad (VSC), control de balanceo de tráiler (TSC), asistente al arranque en pendientes (HAC), luces de frenado de emergencia (EBS), doble airbag frontal más uno de rodilla para el conductor, cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza y anclajes Isofix. Las SRX agregan airbags laterales y de cortina (con un total de 7 bolsas de aire).

Mecánica:

Sin cambios en este aspecto, se mantienen las motorizaciones, cajas y sistemas de tracción:

Para las DX y SR, motor turbodiesel 2.4 2GD con turbo de geometría variable e intercooler, que desarrolla 150 CV y 400 Nm de torque, acoplado a una caja manual de 6 marchas y tracción 4×2 o 4×4 (según versión).

Para las SRV y SRX, motor turbodiesel 2.8 1GD con turbo e intercooler, que entrega 177 CV y 420 Nm (en MT) o 450 Nm (en AT), asociado a una caja manual de 6 marchas o automática, también de 6 velocidades. El sistema de tracción puede ser 4×2 o 4×4. En versiones manuales incluye la función iMT, que detecta los cambios de marcha (cuando el embrague es presionado y cuando el cambio es seleccionado) y ajusta automáticamente las revoluciones del motor, brindando pasaje de velocidades más suave.

Desde el año pasado, para adaptarse a la normativa de emisiones Euro V, la Hilux incorporó el filtro de partículas (DPF) con sistema de regeneración automático. La línea 2019 agrega la opción de función manual, que permite que el conductor realice esta tarea.

Precios y garantía:

Toyota Hilux DX CS 4×2 2.4 MT: $659.000

Toyota Hilux DX CS 4×4 2.4 MT: $783.600

Toyota Hilux DX CD 4×2 2.4 MT: $763.900

Toyota Hilux DX CD 4×4 2.4 MT: $888.500

Toyota Hilux SR CD 4×2 2.4 MT: $862.100

Toyota Hilux SR CD 4×4 2.8 MT: $1.001.100

Toyota Hilux SRV CD 4×2 2.8 AT: $1.020.000

Toyota Hilux SRX CD 4×2 2.8 MT: $1.073.500

Toyota Hilux SRV CD 4×2 2.8 MT: $955.000

Toyota Hilux SRV CD 4×4 2.8 MT: $1.079.600

Toyota Hilux SRV CD 4×4 2.8 AT: $1.144.600

Toyota Hilux SRX CD 4×2 2.8 AT: $1.138.500

Toyota Hilux SRX CD 4×4 2.8 MT: $1.198.100

Toyota Hilux SRX CD 4×4 2.8 AT: $1.263.000

Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros