Stolbizer: "Necesitamos una sociedad que no vote a los corruptos cuando tiene los bolsillos llenos"

En el salón del predio de equitación, flanqueada por el mandatario santafesino y el ministro provincial de Gobierno, Pablo Farías, Stolbizer dialogó el jueves 16 de agosto con la prensa mientras un grupo de personas, en su mayoría pertenecientes al Ateneo Sunchales o funcionarios de la gestión municipal, escuchaba sus conceptos sobre diversos temas. Detrás de la mesa cabecera se podía observar 2 banners con la inscripción del Ateneo Sunchales y GEN Sunchales.

CORRUPCIÓN

"Yo creo que lo importante y hacia donde tenemos que ir, es no quedarnos solamente con la acción de la justicia porque va sobre los hechos del pasado. Tenemos que sanear las instituciones y me preocupa porque este gobierno nacional no ha hecho los esfuerzos suficiente para dar mayor transparencia a la gestión, como debió haber hecho cualquier gobierno después del kirchnerismo" afirmó la figura más popular del GEN. Y prosiguió: "Necesitamos ejemplaridad de los dirigentes y los políticos para recuperar confianza y credibilidad, pero también necesitamos de una sociedad que se haga cargo, exija a sus gobiernos y se escandalice por la corrupción".

FONDO SOJERO

"El decreto que deroga el Fondo Sojero tiene una base de ilegalidad. No puede un fondo acordado por las provincias, derogarlo unilateralmente un gobierno, produciendo un grave impacto económico y social" opinó Stolbizer. Y agregó: "La gran deuda del gobierno anterior y el del presente, es una reforma integral en el sistema impositivo. Hay que terminar con impuestos regresivos que son parches para hacer cajas. Este gobierno no le cobra impuestos a los que más tienen pero no accede a eliminar el IVA en las boletas de los servicios públicos".







UN ESPACIO PROGRESISTA

"Hemos trabajado de manera más firme, a partir de principio de año, con el Gobernador Lifschitz porque estamos convencidos que necesitamos construir un espacio que refleje el pensamiento progresista. Quiero aclarar que el progresismo se debe observar en acciones concretas en gestión; y no como el gobierno anterior que se puso el rótulo y no era más que un relato" expresó la exlegisladora. "Esa construcción no se debe hacer solamente con los dirigentes partidarios sino también escuchar otros actores sociales".

Stolbizer también habló sobre su alianza con el partido Frente Renovador de Sergio Massa: "Nosotros habíamos tenido malas experiencias electorales. En 2017 trabajamos junto al Frente Renovador, en principio porque Massa había sido un protagonista central en la derrota del kirchnerismo en el 2013. Y lo otro era una agenda social muy similar que teníamos. Pero se reeditó la polarización y no nos fue bien electoralmente. Lamentablemente, la gente votó a Macri porque quería sacarse de encima a Cristina y Macri ni siquiera cumplió con eso".