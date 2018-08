Adecoagro “busca alternativas” para cerrar la compra de SanCor

Empresas 22 de agosto de 2018 Por Perfil Córdoba

Mariano Bosch, cofundador y director ejecutivo de Adecoagro afirmó: "Estamos buscando un acuerdo de asociación para procesar la leche. Tenemos buen diálogo pero no está claro cómo sigue". El ejecutivo opinó sobre la cooperativa láctea: "Me parece que Sancor tiene una marca maravillosa, tiene un montón de cosas muy buenas que son las que nos atraen y hay otras que no terminan de encaminarse".