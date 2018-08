Liga Rafaelina: Unión adelanta y Libertad juega el domingo

Unión se presenta este viernes a las 21:30 en el Estadio de la Avenida frente al campeón del Torneo Apertura, Deportivo Tacural. El equipo de Marcelo Milanesse buscará volver a la victoria, algo que no consigue desde la primera fecha (1 a 0 frente a Ferro). Además, esta noche a las 22, Brown de San Vicente recibe a Atlético Rafaela en el comienzo de la 6° jornada del Clausura.

Por su parte, Libertad jugará el domingo a las 15:30 frente a Sportivo Norte de Rafaela. El elenco que dirige Gonzalo Bauducco también llega necesitado (un solo triunfo) al juego frente a los de barrio Barranquitas.

La sexta fecha se completará el domingo con los siguientes partidos: Ben Hur vs Peñarol; Ferro vs 9 de Julio; Argentino de Humberto vs Deportivo Ramona; Florida de Clucellas vs Argentino Quilmes.