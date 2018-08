Fijarán un límite en los salarios de cargos políticos de la EPE

La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, adelantó que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) seguirá publicando los sueldos de sus directivos y que el gobernador establecerá por decreto un límite en el salario de los cargos políticos de la firma. Por otra parte, la funcionaria dijo que la provincia presentó una carta documento para que se expliquen los motivos del apagón del lunes pasado e informó que se analizará el impacto en las tarifas provinciales del último aumento anunciado por Nación para el precio mayorista de la energía.

En diálogo con el periodista Sergio Roulier (La primera de la tarde, Radio 2), Geese manifestó que “el gobernador establecerá, a través de un decreto, un límite respecto del salario de los empleados políticos del Estado” e indicó que los mismos “se equipararán al sueldo de un ministro”.

La funcionaria santafesina también manifestó que la EPE inició acciones judiciales por el apagón ocurrido el lunes pasado en Rosario y otras ciudades del sur santafesino. Informó que la firma envió carta documento porque “hacen faltan más explicaciones”.

“Se puso en riesgo el sistema eléctrico y al personal y aún no sabemos que fue lo que pasó", expresó la secretaria santafesina.

Además, indicó: "Nunca jamás se hacen maniobras de ese tipo, a la hora en la que ocurrieron el lunes, es un horario en que no se pone en riesgo a todo el sistema".

"No se realizan maniobras de esa naturaleza a esa hora. Si no fue intencional, debemos asegurar que eso no vuelva a suceder", dijo Geese y aseguró que en la EPE “nadie recuerda que haya un caso como este”.

Finalmente, consultada sobre el traslado de los aumentos del costo mayorista de la energía anunciados este miércoles por el ministro Javier Iguacel, la funcionaria provincial dijo que “la EPE está analizando los números y evaluará cuál es el impacto real de estos aumentos”.