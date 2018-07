Los productores insisten en contar con un Mercado institucionalizado

La asamblea realizada en Rosario por Confederaciones Rurales Argentinas ya arrojó un primer resultado: la reunión entre todo el arco productivo y representantes de los gobiernos de las provincias lecheras. La Casa de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires fue sede del encuentro entre los delegados de CRA, con su presidente Dardo Chiesa a la cabeza, quienes estuvieron acompañados por representantes de la Mesa de Productores Lácteos de Santa Fe, CONINAGRO, Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina, CARSFE, CAPROLEC y CARBAP, entre otras.

Por parte del sector público asistieron Alicia Ciciliani, Ministra de la Producción de nuestra provincia, Leonardo Sarquis, titular de Agroindustria bonaerense, Sergio Busso, Ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, funcionarios de Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero.

La reunión a los dirigentes gremiales la posibilidad de expresar sus opiniones y desarrollar sus propuestas, con CRA marcando la agenda inicialmente. En ese sentido la palabra de Chiesa fue clara y concreta: "No hay mercado lácteo, por lo tanto es imposible invertir en una actividad como esta. Y sin mercado lácteo esta va a ser una actividad en deterioro".

Se hicieron una serie de exposiciones donde se explicó por qué no existe mercado institucionalizado y la importancia de tenerlo, no solo en leche sino en todas las economías regionales, que no lo tienen.

Cada entidad expuso sus ideas y se arribó a una postura común por parte de las asociaciones: mercado institucionalizado en leche como herramienta clave para empezar a ordenar el sector lechero, en la relación industria-producción. También se instó a concretar organizaciones entre productores para comercializar leche, con elaboración de plantas de competitividad para exportar y crecer. Claro está, estas tendrán un posible a partir de un mercado institucionalizado que hoy no existe.

Los productores denunciaron abuso de poder de un eslabón sobre el otro y la imposibilidad de encontrar oferta y demanda. El precio no se genera sino que cae, no hay derecho a arbitraje, no hay pago por sólidos (lo que consideran un anacronismo), ni por su calidad. Los productores consultados al respecto coincidieron que están "en la peor situación posible". Y en ese sentido remarcaron que se pensaba que cuando habría menor producción la situación iba a mejorar, porque se iba a generar mayor competencia por la leche. Esto, ni siquiera ante la comprobada baja productiva, mejoró.

Se incluye dentro de la institucionalización del mercado como parte vital los contratos, ya sea de compra-venta como de suministro. Se recordó, en este caso, que el contrato de compra-venta exige un pago contado y los productores están cobrando como mínimo en 40 días, por lo que se implementaría un contrato de suministro donde las partes acordarían los términos. De cualquier manera sería algo escrito, suscrito, oficial.

Para los productores es función del Estado equilibrar, en este caso a partir de estas herramientas y no a través de la instalación de un precio.

Estas ideas serán ahora analizadas por cada representante gubernamental, que debería estar ya sumamente desmenuzado ya que se trata de reclamos históricos del sector. De cualquier manera los funcionarios buscarán avanzar en los acuerdos que se buscan, primero unificando los criterios de las administraciones públicas. Luego, seguramente, continuarán trabajando en estas u otras herramientas ya que consideran que la situación se encuentra en una crisis imposible de prolongar.

Voces oficiales

Al término de la reunión, la ministra Ciciliani manifestó que "desde la región Centro hemos avanzado en estudios al respecto que vamos a poner a disposición de las demás provincias y de Nación para seguir trabajando en conjunto y solucionar los problemas estructurales".

En tanto Sarquis remarcó la importancia de estar presentes junto a los productores más allá del color político, y agregó: "El diagnóstico lo tenemos claro. No nos podemos desentender de la complejidad de la actual coyuntura. Tenemos la obligación de explorar todos los caminos posibles para ayudar a los productores a superar esta situación. Por eso, vamos a llevar estas propuestas a la Mesa Nacional de Competitividad".

El cordobés Busso sostuvo que "la lechería es una producción regional que hay que cuidar a partir de una regulación por parte del Estado. Habrá que ponernos de acuerdo en qué cosas se pueden regular, pero está claro que los resultados hasta ahora no han sido los mejores y por eso necesitamos avanzar en una mirada distinta. Creo definitivamente en la necesidad de darle jerarquía y fortaleza a la institucionalización de los mercados".

El subsecretario de Asuntos Agrarios de La Pampa, Alexis Benini, valoró positivamente la idea de tener porque "los costos hoy están totalmente distorsionados ya que la leche como tantos otras cosas no sigue el valor del dólar, lo que pone al productor en una situación muy compleja".

Declaraciones formales, frases de ocasión. Lo concreto, más allá de los discursos políticamente correctos, es que las provincias pueden jugar un rol clave en una modificación de la estructura láctea. El precio de referencia, los mercados institucionalizados, los contratos de suministro solo podrán implementarse a través de un marco legal, ya sea mediante leyes o decretos. Son entonces los funcionarios quienes tienen ahora (o desde siempre) la posibilidad de realizar cambios profundos en una cadena que hasta aquí no fue virtuosa, ni mucho menos.

La palabra de Chiesa

El encuentro entre las provincias tamberas y las entidades del sector se realizó en respuesta al pedido manifestado por Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, quien al finalizar agradeció a la ministra de Santa Fe por haber convocado ya que "no es normal ni común que los referentes del sector agropecuario de seis provincias se encuentren a tratar un tema tan importante como este". Y concluyó: "Creo que fue una muy buena reunión, en donde quedó claro que a pesar de la heterogeneidad de representantes del sector, existe un acuerdo generalizado acerca de tener un mercado institucionalizado de la leche y definir un precio de referencia".

Por Gonzalo Rodríguez