MEPROLSAFE se reúne hoy en Sunchales

En el encuentro en la vecina ciudad, que se prolongó por unas dos horas, permitió lograr importantes coincidencias para abordar cuestiones que van desde lo necesario a lo urgente. Lo necesario para los productores, es lograr un ordenamiento del sector "porque la plata que los productores necesitamos para tener rentabilidad está en la cadena, pero no se distribuye porque para eso se necesitan regulaciones que no tenemos y que el Gobierno nacional no quiere tener". Por el otro, lo urgente: necesidad de financiamiento a corto plazo, que los productores consideran que deberán pedirle al Gobierno provincial, por la vía de subsidios a la tasa.