Afip lanzará plan de pagos para morosos

En la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) tienen claro que la situación económica para muchas empresas se ha complicado en los últimos meses. Pero contra ello no pueden tomar medidas que impliquen un costo fiscal, tal cual viene la directiva desde el Ministerio de Hacienda. Es así que los funcionarios que trabajan con Leandro Cuccioli vienen amasando nuevas medidas para tirarles una soga a los que van quedando rezagados con el pago de los impuestos.

La chance para ingresar a esta oferta vence el 31 de julio. Se pueden tomar planes de hasta 8 cuotas y se podrán tener hasta seis miniplanes vigentes, siempre y cuando el Sistema de Perfil de Riesgo (Siper), una especie de mecanismo de scoring, le asigne al solicitante la mejor calificación.

En tanto, este miércoles comenzarán a vencer las presentaciones de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. Se prolongará hasta el viernes, de acuerdo con el número de Cuit del contribuyente. La fecha de vencimiento ya había sido postergada un par de veces, ante el reclamo de contadores y profesionales de ciencias económicas sobre las complicaciones que presenta la nueva aplicación para integrar las DD.JJ. en el nuevo aplicativo del organismo.

En la Afip, no obstante, suponen que las pequeñas y medianas empresas no aprovechan en su plenitud los planes de pago que el organismo les pone a disposición. Y eso se debe a que intuyen que no todas tienen sus papeles en regla, y por eso le esquivan al trámite.

En momentos en que la economía no presenta una actividad pujante, y en que se estiran las cadenas de pago, muchas empresas prefieren postergar el pago de los impuestos, y priorizan el pago de salarios y de proveedores. Cuccioli sabe que eso ocurre, pero destaca que las tasas que cobra la Afip por los planes son competitivas en el mercado. Se estima que se ubican en el 38% anual, cuando el descuento de cheques en los bancos no bajan del 70% anual. Será por eso que el presidente Mauricio Macri les mandó un mensaje a los empresarios del sector. “Tienen que apostar a regularizarse, tienen que perderle el miedo a la Afip”, señaló el primer mandatario durante el acto de cierre del Aniversario de la Bolsa de Comercio, el pasado jueves.