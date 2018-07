Con aulas vacías y docentes en las calles

La Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un nuevo paro nacional, con movilización al Ministerio de Educación de la Nación, para mañana martes 3 de julio. Las consignas de reclamo son por el llamado a paritaria nacional docente y en solidaridad a la represión sufrida por los docentes de Suteco en Corrientes y Atech en Chubut.

En Santa Fe, ya anunciaron su adhesión los maestros nucleados tanto a Amsafé (públicos) como Sadop (privados). La huelga también será acompañada por la Conadu Histórica agrupados en Adul (gremio de los universitarios), que suma otra medida de fuerza, a las tomadas a lo largo de este mes que termina, que incluyeron clases públicas, ravioladas y radios abiertas en distintas facultades.

Desde Adul adjudicaron la medida a la “consecuencia directa de la liquidación de paritaria nacional docente, que significa la retirada del Estado Nacional como garante de la Educación Pública”, expresaron en un comunicado.

En tanto, el Consejo Directivo de Sadop determinó la medida de fuerza “como consecuencia de la represión, pero también por la falta de aporte a las provincias, por la no convocatoria a la Comisión Negociadora de la Enseñanza Privada (CONEP), en reclamo de la Paritaria Federal Docente, contra la reforma laboral y a favor del actual derecho jubilatorio docente”.

El Secretario General de Sadop Santa Fe, Pedro E. Bayúgar, explicó que los conflictos en las provincias son “el resultado de no tener Paritaria Nacional, de no tener un mínimo nacional, y que no hay transferencia de la Nación a las provincias”. En declaraciones a Solar de Radio agregó que “hoy el salario mínimo vital y móvil es tan mínimo que casi es el 50% de lo que se necesita para satisfacer la canasta básica. Los precios los tenemos todos por encima de nuestro salario, los precios los tarifazos y todo lo demás, hace imposible la situación”.



Conflicto extendido



La jornada de lucha conllevará una movilización al Ministerio nacional, con sede en Buenos Aires, “en repudio a la represión a los docentes de Chubut y Corrientes, por la convocatoria a la Paritaria Nacional Docentes y la resolución de los conflictos provinciales”, señaló Ctera en un comunicado.

La referencia es a los hechos violentos sufridos por trabajadores que acampaban en Trelew a la espera de una solución al conflicto mientras que en oficinas del gobierno chubutense se desarrollaba la discusión paritaria, un episodio similar ocurrió en Corrientes, donde hubo agresión a maestros y otros sectores de parte de la policía en medio del paro general del lunes.

En Chubut la situación fue tal que hizo que el ministro de Gobierno, Federico Massoni, tuviera que abandonar un canal de televisión de Puerto Madryn y sea fuertemente increpado en la calle, donde lo esperaba su auto.

El agravante, según informaron algunos medios, surgió de la decisión del gobierno de filmar a quienes están tomando el ministerio de Educación, lo que generó repudio e insultos.

En esta provincia, la comunidad educativa lleva más de 70 días sin clases.