La provincia puso en funciones a las nuevas autoridades de la Región de Salud 2 Nodo Rafaela

Durante el acto, llevado a cabo en el Centro Cívico de la Región 2, Uboldi destacó que “las incorporaciones muestran el compromiso del Ministerio con la paridad de género. Las mujeres están cumpliendo un rol de gestión importante que aporta una mirada distinta dentro de los roles de conducción”.

“En esta segunda etapa de gestión tenemos como prioridad la presencia territorial en cada una de las localidades. De esta forma tenemos la posibilidad de escuchar, de conocer las opiniones y las demandas de los vecinos, y así poder de actuar más rápido para solucionar los inconvenientes”, continuó.

En cuanto a las nuevas autoridades, la ministra subrayó que “van a tener la enorme tarea de armar redes permanentes y fuertes que nos permitan estar todos juntos como un solo equipo. Una red en la que cada integrante tiene una importancia vital para el sistema de salud”, concluyó.



A su turno, el secretario de Gestión Territorial Primer y Segundo Nivel de Salud, Ernesto Bosco, informó que la Región de Salud 2 Nodo Rafaela “ha crecido en los últimos años y la llegada de la nueva directora le va a dar un plus a un equipo que representa al Ministerio de Salud en el territorio”.



“Nuestro sistema de salud no tiene techo: vamos mejorando los centros de salud, las redes, las relaciones entre los trabajadores y de ellos con los pacientes. En Rafaela, además, existe un incentivo para trabajar que es el nuevo hospital que pronto podrá abrir sus puertas”, afirmó Bosco.



Por su parte, el subsecretario de Emergencia y Traslado, Francisco Sánchez Guerra, señaló que “el crecimiento del 107 en los últimos 10 años ha sido escalonado”. Asimismo, explicó que generalmente el trabajo del 107 se mide con “la vara del tiempo y no es solo eso; también se busca garantizar el derecho a la salud, dar accesibilidad a un mecanismo integral para la persona con un paciente acompañado, atendido por un profesional de la salud y este trabajo se lleva adelante uniendo a toda la Región”.



Por último, la nueva directora de la Región 2 de Salud Nodo Rafaela expresó que se continuará con “la labor que se viene desarrollando” y agregó que la “prioridad será llegar a cada rincón de la región y optimizar la accesibilidad del ciudadano al sistema de salud provincial”.



PRESENTES

Participaron de acto, además, el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el intendente de Rafaela, Luis Castellanos; la secretaria de Gestión Territorial de Tercer Nivel de Atención, Patricia Morales; el subsecretario de Gestión Territorial de Primer y Segundo Nivel de Atención, Leonardo Martínez; el subsecretario de Gestión Territorial del Tercer Nivel de Atención de Salud, Adrián Rascón; el subsecretario de Coordinación de Gabinete, Emiliano Melero; el director provincial de la Red de Salud Norte, Mario Montenegro; y el coordinador de la Región 2 Nodo Rafaela, Fernando Muriel, junto con vecinos de la localidad.