Los docentes pararán mañana en todo el país para repudiar la represión

La medida, que incluye una movilización hacia la sede de cartera educativa nacional en Buenos Aires, surgió como "repudio" ante la intervención policial con balas de goma, gas pimienta y golpes en los conflictos docentes que se vienen desarrollando en Chubut y Corrientes. "La represión es nuestro límite, si tocan a uno nos tocan a todos: paro nacional para decir no a la represión y no a la violencia", afirmó la secretaria general de Ctera y también titular del gremio santafesino, Sonia Alesso. Los docentes privados agrupados en Sadop también se sumarán a la medida. Así, mañana no habrá clase en ningún nivel educativo, incluida la Universidad.

Para Ctera, la represión a los reclamos de los maestros se enmarca en la negativa del gobierno de Mauricio Macri a convocar a paritarias nacionales, lo que impide resolver los conflictos incluso provinciales, como los de Corrientes y Chubut, donde la semana pasada se registraron episodios violentos de las respectivas policías sobre manifestantes.

Por eso, dijo Alesso, la huelga se cumplirá no sólo como expresión de repudio, sino para reclamar "la resolución de los conflictos nacional y provinciales y por la vigencia de la paritaria nacional docente".

"Desde nuestra organización no toleraremos ninguna represión hacia los docentes", advirtió la dirigente, mientras apuntó al "presidente de la Nación, el ministro de Educación y los gobernadores" como los "responsables de dar solución a las justas demandas" de los educadores.

Desde Amsafé Rosario mañana a la madrugada partirán colectivos para que los docentes puedan sumarse a la movilización frente al Palacio Pizzurno, en Buenos Aires. Los interesados en marchar deberán anotarse hoy, llamando al teléfono de la sede gremial 437-1412.

A la consigna de "no a la represión" en Corrientes y Chubut, la delegación local sumó otras demandas: "Por un plan de lucha nacional" y "basta de ajuste sobre los trabajadores y la escuela pública".

También para repudiar la represión en las provincias donde se mantienen conflictos gremiales y expresar su "solidaridad", el sindicato de los maestros privados, Sadop, resolvió parar "en todo el país".

A la vez, sumó sus propias reivindicaciones ante "la falta de aporte a las provincias, la no convocatoria a la Comisión Negociadora de la Enseñanza Privada (Conep), en reclamo de la paritaria federal docente, contra la reforma laboral y a favor del actual derecho jubilatorio docente".

La Conadu Histórica es otro de los grandes nucleamientos gremiales que resolvió adherir al paro de mañana, así como el sindicato que agrupa a los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Coad, por lo que tampoco habrá clases en las facultades ni los colegios que dependen de esa casa de altos estudios.

Coad "repudia enérgicamente la represión" ejercida en Chubut, dijeron los universitarios en un comunicado. "La represión como vía de intervención del Estado en los conflictos laborales y sociales es inadmisible y atenta contra la vida democrática", sostuvieron, y llamaron a no quedarse "de brazos cruzados ante la escalada represiva, reverso de los recortes y el ajuste de las políticas neoliberales del gobierno nacional y sus socios provinciales".

Peligra el 2º cuatrimestre

Mientras tanto, en el marco de una resolución nacional compartida por Conadu y Conadu Histórica, los profesores de la UNR empiezan a votar hoy si, ante la falta de una propuesta salarial que supere el

5 por ciento otorgado hasta ahora (con un esquema que a enero del 2019 llegaría al 15 por ciento), comenzarán o no el segundo cuatrimestre tras las vacaciones.

El panorama viene complicado.

