Se lanzó una nueva edición de “Mi Primera Licencia”

Para llevar adelante este curso se efectuó la firma de un Convenio entre autoridades municipales, directores de colegios secundarios y funcionarios de la Fundación, quienes se reunieron en instalaciones del municipio local para dar el puntapié de esta nueva capacitación que se desarrollará durante cuatro encuentros en el mes de junio, julio y agosto; y se dictará en Sala “Amigos del Arte” las dos primeras jornadas y La “Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario” ubicada en Rotania y Pasteur de la ciudad de Sunchales, las dos últimas.

En esta oportunidad, además de las escuelas de Sunchales, y de la Escuela de Educación Técnica Profesional Particular Incorporada N° 2010 “IDESA” de Ataliva, se incorporan al cursado, alumnos de la Escuela N°3022 SETAC de Tacural. En total suman 167 estudiantes que este año harán esta capacitación. Ellos forman parte de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada (EESO) “Carlos Steigleder”; de la Escuela Particular Incorporada (EESOPI) “San José”; de la Escuela de Enseñanza Técnica Profesional (EETP); la Escuela Secundaria Orientada Particular Autorizada N° 3079 “ICES” y las mencionadas de Ataliva y Tacural.

“Mi primera Licencia” tiene como fin capacitar a alumnos que se encuentren cursando el último año en las instituciones de educación media de Sunchales. La idea es guiar a los jóvenes que están pronto a conducir, haciendo énfasis en la educación vial, la toma de conciencia y la prevención de riesgos y accidentes. Una vez finalizadas las capacitaciones y, según Ordenanza emitida por el Concejo Municipal, los alumnos son eximidos de abonar la tasa municipal al momento de tramitar la licencia de conducir.

“Mi Primera Licencia” es una acción más de prevención y concientización vial, que desde la Fundación y del Grupo Sancor Seguros, se lleva adelante con el fin de contribuir con la educación vial y la generación de conductas adecuadas en el ámbito vial.