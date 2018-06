Saglione: "Se vienen meses difíciles para la economía"

Saglione adelantó que "a los vecinos le van a ajustar las tarifas de los servicios públicos que demanda: gas transporte, electricidad; los precios de estos servicios van a seguir aumentando porque el gobierno se comprometió a seguir reduciendo los subsidios".

Al referirse a las cuentas públicas provinciales, el titular de la cartera económica hizo notar que "Santa Fe hace mucho tiempo que tiene equilibrio en sus cuentas y que no tiene déficits sucesivos, como sí tiene la economía nacional que arrastra un déficit que no saben cómo financiar". Saglione coligió que "si tuviéramos déficit continuo, al final del camino se vería que acumularíamos mucha deuda, y hoy tenemos muy poca deuda en comparación con Provincias vecinas que tienen deudas entre 4 y 6 veces superior a la de la Provincia de Santa Fe".

Con satisfacción señaló que "Santa Fe tiene una cultura tributaria importante, y tenemos una economía fuerte en términos de actividad económica; nuestra Provincia no depende de un bien o un servicio en particular, lo que significa que si a un sector económico le va mal, no significa que toda la actividad económica provincial esté mal". Y agregó: "Santa Fe viene demostrando que ante cada crisis económica, las finanzas públicas de la Provincia no pasan zozobra".

Inmediatamente Saglione referenció: "hoy estamos atravesando un escenario difícil, y seguramente vamos a atravesar con mayor profundidad aún en el segundo semestre de este año; la economía entró en un proceso donde la inflación no baja, sino todo lo contrario, la actividad económica no sube y difícilmente crezca".

Deuda por copartición

En torno de la deuda por la coparticipación detraída ilegalmente desde el año 2006 y durante 9 años, Gonzalo Saglione apuntó a que "por ley provincial sancionada días después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorable a Santa Fe en diciembre del 2015, el 100 % de esos recursos - cuando se cobren- deben aplicarse a obras públicas ejecutadas por la Provincia, o sea que cuanto más demore la Nación en cumplir con el pago, mas tiempo vamos a quedar los santafesinos esperando obras", se quejó.

En torno del monto a pagar por el gobierno nacional, Saglione detalló que "Nación hace un cálculo de actualización de los 23.500 millones de pesos a Diciembre del 2015, a una tasa de interés del 6 % anual desde el año 2006, sumando todos los años restantes como si valieran lo mismo". Explicitó que "la Nación trajo los pesos del año 20006 a hoy a una tasa del 6 % anual y durante todos esos años la tasa fue muy superior al 6 %, aplicando incluso el "índice Moreno", entonces, si aceptáramos ese cálculo estaríamos validando la pérdida de poder de compra de esos recursos que los santafesinos perdimos"

El Ministro de Economía siguió explicando: "supongamos que en lugar de existir la detracción en el año 2006, Santa Fe recibía lo que le tocaba: ¿cuántos km de rutas o escuelas se podían hacer?, pues entonces, si quiero resarcirme del daño, debo recibir la misma cantidad de km de rutas, y aún en nuestro cálculo de 50 mil millones de pesos, eso no se estaría dando. En el camino perdimos caminos, escuelas, equipamiento etc".

Ahora bién, ¿de qué manera el gobierno nacional ofrece pagar esa deuda?: "ellos ofrecen pagar 31 mil millones de pesos con títulos públicos del gobierno nacional, emitidos en pesos a 12 años con tres años de gracia (donde no se paga la deuda, solo intereses) y 9 años de amortización, que está lejos de las expectativas de la Provincia". Agregó que "en forma complementaria, Nación se compromete a ejecutar un monto superior a 50 mil millones de pesos en obras nacionales", lo cual para el Ministro "obviamente que una obra nacional no puede ser nunca considerada como un mecanismo de pago de una deuda, pero son obras largamente esperadas por los santafesinos a quienes no le interesan si las ejecutan la Provincia o la Nación, pero que le vendrían muy bien a la Provincia para avanzar en objetivos de orden económico y mejoramiento de la calidad de vida de los santafesinos. El tema es que se ejecuten", sentenció.

Saglione sindica que "el problema principal de la propuesta, y es lo que hoy no permite que avancemos, es que no está previsto un mecanismo de actualización para el título público que nos proponen en cada uno de los vencimientos, que lo van a cobrar las próximas gestiones de gobierno".

Con respecto del endeudamiento concedido por la Legislatura por 300 millones de dólares para pavimento urbano, Saglione informó que "estamos cerrando en lo que resta del mes de junio la letra chica del acuerdo de préstamo con el Banco Mundial, luego viene la autorización nacional, y en julio o agosto ya estará el acuerdo firmado; en paralelo cada municipio están elaborando los proyectos de obras".

En torno de los 500 millones de dólares aprobados por el parlamento local en el 2016 para obras públicas, el Ministro de Economía adelantó que ya se contrataron obras por 750 millones de dólares, vale decir que el resto lo está cubriendo el tesoro provincial.

Sabido es que por estos días el Gobernador Miguel Lifschitza está empeñado en que la legislatura le autorice un segundo tramo de endeudamiento por otros 500 millones de dólares, a lo cual los senadores peronistas se oponen con el argumento de la crisis mundial por las tasas de interés. Saglione señaló que "en el año 2016 cuando se tomó el primer préstamo, esperamos a que las condiciones mundiales sean favorables para tomar esa deuda, y conseguimos la tasa más baja de las Provincias argentinas que tomaron préstamos. Hoy podría suceder algo similar, necesitamos tener la ley y esperar a que se abra una ventada en el mercado". Es por ello que Saglione piensa que "este es el momento para dar la discusión legislativa, tener la autorización, hacer todos los pasos administrativos y esperar las condiciones favorables del mercado de capitales".

Precisamente, hablando de obra pública, Saglione ponderó el año 2007 en que "la obra pública de la Provincia fue record en lo que va del Siglo XXI; nunca se invirtió tanto en relación a nuestro Producto Bruto Geográfico como el año pasado, y en los primeros cinco meses del 2018 la ejecución presupuestaria nos muestra un avance de la obra pública de un 50 % contra los primeros cinco meses del año pasado", se enorgulleció.