Kia Argentina lanza bonificaciones en sus vehículos en el mes del mundial

Dentro del marco del Mundial de fútbol Rusia 2018, la automotriz ofrecerá condiciones comerciales favorables como una oportunidad para la compra de cualquiera de sus 3. Las bonificaciones alcanza en el caso de la Carnival un descuento de $4.000 siendo el valor sin bonificación de u$s 58.990

En el caso del Cerato presenta bonificaciones para sus diferentes versiones:

Cerato Hachtback 1.6 – Bonificación u$s 3.000 (Precio de lista público sin bonificación u$s 25.200)

Cerato Hachtback 2.0 – Bonificación u$s 2.000 (Precio de lista público sin bonificación u$s 29.200)

Cerato Sedán 2.0 –Bonificación u$s 1.250 (Precio de lista público sin bonificación u$s 30.200)

Por su parte el modelo Rio presenta las siguientes bonificaciones:

Rio EX MT – Bonificación u$s 1.500 (Precio de lista público sin bonificación u$s 19.900)

Rio EX AT – Bonificación u$s 1.500 (Precio de lista público sin bonificación u$s 21.200)

Rio SX AT – Bonificación u$s 750 (Precio de lista público sin bonificación u$s 23.900)

Con estas bonificaciones Kia Argentina consolida su pla de expansiónen nuestro país, ofreciendo al público una línea de productos que se destacan por su calidad, seguridad, equipamiento y una garantía de 5 años o 100.000 KM.