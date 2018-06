Los Tigres van por su primer desafío ante el Bataraz

Los Tigres y el Bataraz ya tienen un nutrido historial de enfrentamientos, donde se destaca la final en la temporada 2000-2001 en la Liga Nacional A, donde el formidable equipo conducido por el "Oveja" Hernández terminó imponiéndose 4-1 ante los sunchalenses. En el juego de las diferencias, podrá marcarse que en esta ocasión se verán las caras en la segunda categoría del básquet argentino y que el favoritismo, si se puede calificar de esa manera, está del lado liberteño, teniendo en cuenta de que si hay quinto juego, deberá disputarse en el reducto aurinegro.

Libertad arriba a esta instancia sin sorprender a nadie porque tuvo una performance casi ejemplar en la fase regular como en la etapa de play offs, resaltando la fortaleza de su localía. Solo perdió 2 juegos de los 26 disputados en toda la temporada, fue líder tanto en la Conferencia Centro Norte en la primera fase como en la Conferencia Norte en la segunda etapa; y por si fuera poco ganó el único título que se le cruzó en el camino, el Súper 4. Pero este equipo de jugadores con fichas mayores consolidadas en esta categoría tiene un plus que no se puede soslayar: siempre ha respondido con una gran actuación en las situaciones límites, tanto en el cuadrangular de media temporada como en los 2 play offs donde estuvo caminando por la cornisa, como lo fueron Independiente de Santiago del Estero y Barrio Parque. Sin recambios a lo largo de la competencia, no hay dudas que Libertad es un gran candidato al título.

Claro que enfrente lo espera un rival con historia y una localía casi inexpugnable que preanuncian una serie muy reñida. Un dato no menor: Estudiantes solo perdió el partido del debut en el Parque Carlos Guerrero. A partir de allí cosechó 26 victorias consecutivas jugando en casa. No tuvieron un buen arranque de la temporada, culminando cuartos en la Conferencia Sur, obteniendo el 50% de los puntos aunque eso ya es historia. Como afirma su DT Juan Siemienczuk, el reemplazante del entrenador renunciante Alvaro Castiñeira, la historia comenzó a reescribirse en enero, terminando en la segunda fase con un récord 19-7 y una mejora ostensible en la cosecha de visitante. También fue importante la incorporación del camerunés Gastón Essengue en el arranque del 2018 por su potencial ofensivo aunque no es el único hombre picante en el Bataraz: los ala pivot Santiago Arese y Joaquín Gamazo , el escolta Ramiro Alejo Montes Cardozo y el base Christian Schoppler promedian 13 unidades, lo que demuestran que cuentan con diferentes opciones de gol y un juego interno a respetar.

Una atrayente serie para disfrutarla en vivo, a partir de esta noche, en el Hogar de los Tigres.

LIBERTAD - ESTUDIANTES JUEGO 1

Día: Domingo 3 de junio Hora: 21.00 TV: DEPORTV - FACEBOOK LA LIGA

Árbitros: Roberto Smith - Nicolás D`Anna - Alejandro Zanabone

Estadio: Hogar de los Tigres (Sunchales)

Posiciones: Libertad terminó primero en la Fase Regular de la Conferencia Norte (56,5), mientras que Estudiantes también se ubicó en el primer lugar de la Conferencia Sur con 55,5 puntos.

Rachas: Los Tigres terminaron la Fase Regular con cuatro victorias, las últimas ante Unión y Talleres. El Bataraz ganó once juegos consecutivos previos a los playoffs, frente a Platense y La Unión fueron los dos triunfos finales.

Libertad eliminó a Independiente en el quinto juego de Cuartos de Final, cerró la serie 3-1 ante Oberá en Semifinales y venció a Barrio Parque en la Final de la Conferencia en un quinto partido en Sunchales. Estudiantes dejó en el camino a Villa Mitre en los Cuartos de Final, tras quedarse con el cuarto juego disputado en el Templo del Rock. Luego venció a Centro Español en el quinto duelo de Semifinales y a Platense en la Final de la Sur en el cuarto partido en Vicente López.

El número: Libertad es el líder en eficiencia (92,8) y es el tercer mejor ataque (83,0). Está cuarto en rebotes (34,0), sexto en asistencias (17,4), quinto en robos (7,8), segundo en porcentaje de libres (77,9%), segundo en puntos de ataque rápido (10,0) y quinto en puntos de segunda chance (10,1). Bruno Barovero está tercero en eficiencia (24,9), es el goleador del torneo (28,1) y está segundo en porcentaje de libres (87,7%). Miguel Ruiz está tercero en rebotes (10,1) y noveno en robos (1,6). Gregorio Eseverri está octavo en robos (1,6).

Estudiantes está segundo en eficiencia (91,6), es el cuarto mejor ataque (82,6), está segundo en asistencias (20,3), primero en porcentaje de triples (37,2%) y primero en dobles (58,2%). Santiago Arese está séptimo en asistencias (5,3). Patricio Rodríguez está tercero en porcentaje de triples (43,4%). Joaquín Gamazo está segundo en dobles (66,5%).

Repasá los números destacados: Tablas individuales - Tablas por equipos

El dato: Los dos tienen localías fuertes. Estudiantes solo perdió el partido del debut en el Parque Carlos Guerrero. A partir de allí cosechó 26 victorias consecutivas jugando en casa. Libertad cayó solamente dos veces en el torneo en el Hogar de los Tigres y hasta ahora lleva 12 triunfos en fila.

Antecedentes: Libertad y Estudiantes se verán las caras por primera vez en esta temporada de La Liga Argentina.

Parte Médico: En el local, el equipo estará completo. En la visita, la duda pasa por Andrés Lugli, quien se encuentra con un traumatismo en la cara externa de la pierna derecha.

FUENTE: Prensa Club Libertad y AdC