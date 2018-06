“Tenemos que generar la cultura de discutir ciertos temas y encontrar una solución”.

La mesa estuvo integrada por:

Jorge Gregorio Tobar Anouch, es abogado especialista en Derecho Colectivo del Trabajo y asesor de Federaciones y Sindicatos. Destacó el espacio generado en el CET Atilra para la concreción de este encuentro y afirmó que “parece mentira que hoy tengamos que salir a defender para qué sirve un sindicato y por qué tiene valor como organismo defensor de los derechos de los trabajadores. Como el mito de Sísifo, una y otra vez hay que empujar la piedra”.

César Arese, doctor en Derecho, ejerce el cargo como Juez -por concurso- de la Cámara de Trabajo de Córdoba. Presidente de la Asociación Argentina del Trabajo y la Seguridad Social de Córdoba rememoró “Tiempos modernos”, el clásico de Charles Chaplin: “La maquinaria lo deshumaniza y enloquece. Es una figura disruptiva para mostrar cómo esto podía terminar. Una descripción artística de la producción del mundo moderno”.

Abel de Manuele, uno de los principales coordinadores del Encuentro y profesor de la cátedra Derecho al Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, manifestó que si bien antes del primer encuentro, cinco años atrás, la situación del país era diferente, siempre es necesario debatir las problemáticas que incumben a las sociedades.

Jorge Elías, abogado laboralista y asesor de la Confederación General del Trabajo Rosario, cerró el panel afirmando que “el principal desafío que tenemos es de no pensar que esta es la única receta que hay”, refiriéndose a la situación económica, laboral y social en Argentina. “Pareciera que la única solución para el país es que los trabajadores ganen cada vez menos. Ese es un modelo inviable, no podemos ser tan dogmáticos porque esa situación no funciona. Hay que buscar otras salidas”.