Liga Rafaelina: Libertad abre la décima

El Cañonero y la BH se medirán esta noche en Sunchales. Desde las 21, se verán las caras en el estadio "Dr. Plácido Tita" de calle Dentesano, donde los sunchalenses intentarán conseguir una victoria tras cinco partidos de sequía. En Reserva el juego comenzará a las 19:30.

Con 11 puntos en la tabla de posiciones, el plantel dirigido por Gonzalo Bauducco se ve en la obligación de sumar de a tres para igualar la línea de Ben Hur, que suma 14, y quedar a la espera de lo que suceda con el resto de los equipos del pelotón de arriba.

UNIÓN JUEGA EL JUEVES

El equipo de Marcelo Milanesse, en franca levantada en las últimas tres fechas del Apertura, viajará a Rafaela para jugar con 9 de Julio a partir de las 21 (19:30 en Reserva). El Bicho Verde buscará su tercer triunfo en el torneo en el Coloso de calle Ayacucho ante un León rafaelino que, con 17 unidades, es el único escolta del líder Ferro (18).

En la noche del jueves, además, habrá otros dos encuentros: desde las 21:30 Sportivo Norte recibirá a Ferro, y a las 22, Atlético Rafaela jugará como local ante Argentino de Humberto.

SE COMPLETA EL DOMINGO

En el horario tradicional de las 15:30 se disputará el resto de los partidos: Brown de San Vicente vs Florida, Deportivo Ramona vs Peñarol y Deportivo Tacural vs Quilmes.

POSICIONES