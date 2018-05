El conflicto que amenaza a 34 mil empleos y podría paralizar miles de camiones

La paciencia de los empresarios del transporte de cargas de Santa Fe se agotó. Tras un conflicto que les impide operar de forma normal desde 2014, y que se profundizó en los últimos meses, lanzaron un ultimátum a las autoridades nacionales y provinciales. Si no responden al problema, iniciarán medidas de fuerza. Se trata de 2400 firmas afectadas, con 34 mil empleos y la capacidad de movilizar (o paralizar) unos diez mil camiones.

Alfredo Guagliano, presidente de la Asociación de Transportes de Cargas de Rosario (ATCR), una de las siete agrupaciones de Santa Fe que se reunieron el jueves pasado, aseguró a Rosario3.com que "la situación da para más y no hay más resto para seguir esperando una definición".

El dirigente expresó que la crisis se desató por la intervención de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que lidera Hugo Moyano al Sindicato de Camioneros de Santa Fe en 2014. Esa interna generó un problema operativo, que anticipó este medio el 14 de mayo de ese año y que se fue agravando hasta este momento.

"La Federación Nacional de Camioneros dice que los aportes que hacemos nosotros los tenemos que pagar en otra cuenta diferente a la histórica del Sindicato de Santa Fe, que por el contrario sostiene que debemos seguir abonando como siempre. Entonces si vos pagás como quiere la Federación no tenés el libre de deuda del Sindicato local y no podés cargar en la provincia. Y si seguís pagando como siempre al Sindicato, podés cargar en Santa Fe pero no en el resto del país", describió Guagliano.

"Los dadores de carga nos piden para entrar a las plantas ese certificado de libre de deuda que lo emite la Federación o el Sindicato. Ese conflicto se prolongó en el tiempo y no lo resolvió ni la Nación, ni la Provincia, ni la Justicia. Nadie hizo nada", amplió el titular de ATCR.

Desde 2014, las cámaras empresarias iniciaron diversos reclamos administrativos y judiciales pero sin éxito. "Llegamos hasta ahora y no se arregló nada. Hay un montón de trabajo que las empresas de Santa Fe no pueden hacer", dijo.

Hace exactamente cuatro años se detectó el primer caso de un camión que no pudo efectuar una carga en una firma de productos siderúrgicos de Bragado, Buenos Aires, porque no le reconocieron el “libre de deuda” emitido por el Sindicato de Santa Fe. Eso se extendió a muchas otras plantas, por ejemplo la de Loma Negra, según reconoció Guagliano. Los viajes que pierden las firmas santafesinas, las hacen sus competidoras de otras provincias.

"Estamos en el medio de un conflicto que no es nuestro pero estamos pagando las consecuencias, lo único que pedimos es que nos digan a quien aportar y trabajar libremente. Esto se dilata y se suma a que nos aumentan el combustible, a la presión impositiva terrible. Llega fin de mes y no podés pagar los sueldos y están en riesgo los puestos de trabajo y las mismas empresas", alertó el dirigente del transporte de cargas.

Empresarios firmaron el petitorio a las autoridades (ATCR)

En concreto, representantes de siete cámaras santafesinas resolvieron enviar cartas documentos al Ministerio de Trabajo y al de Transporte de la Nación, y también a la provincia. Advierten en ese documento que ya decretaron el "estado de alerta y la inminente medida de fuerza que se llevará a cabo en caso de que la situación gremial no se resuelva a la brevedad".

Según pudo saber este medio, en la asamblea del jueves pasado se expresó el malestar acumulado y hasta se habló de "parar los camiones y cortar la autopista a Buenos Aires".

"No queremos ir a una acción de fuerza pero no cierran los números y no podemos seguir así", afirmó Guagliano, quien no adelantó cómo será la modalidad de protesta pero aclaró: "Estamos dispuestos a tomar la medida que sea".